Taylor Swift: cantora inspira nome de nova espécie de invertebrado

Os swiftae se alimentam de folhas em decomposição e outros materiais vegetais e devolvem nutrientes da serapilheira ao solo (foto: DEREK HENNEN/Divulgação; Angela Weiss/AFP) A fama da cantora Taylor Swift ultrapassou o mundo mamífero e chegou ao maior filo animal existente: os artrópodes. Não que lagartas, borboletas, aranhas e tatuzinhos de jardim agora saiam por aí cantarolando versos de "All too well", "Blank space" ou outros hits da norte-americana. Mas um grupo desses animais agora carrega pelo mundo, mais precisamente pelo chão das florestas, o nome da diva pop.





É que os cientistas Derek Hennen, Jackson Means e Paul Marek, da universidade Virginia Tech, EUA, descreveram uma nova espécie de milípede, o parente com mil pés da centopeia, e resolveram chamar de Nannaria swiftae em homenagem à cantora. O bichinho de garras torcidas se junta a outras 16 novas espécies descritas nas Montanhas Apalaches dos Estados Unidos.









Os swiftaes têm hábitos peculiares





Os swiftae permanecem enterrados no solo e, às vezes, ficam completamente sob a superfície (foto: Derek Hennen/Divulgação) Embora muito presentes em coleções de museus ao redor do mundo, esses artrópodes são pouco estudados, por isso, os pesquisadores desconfiam que há uma imensa gama de espécies desconhecidas pelo mundo. No caso dos swiftae, existe o desempenho de um papel ecológico importante. Eles se alimentam de folhas em decomposição e outros materiais vegetais e devolvem nutrientes da serapilheira ao solo.





Uma peculiaridade é que esses parentes do piolho-de-cobra são difíceis de encontrar. Os indivíduos permanecem enterrados no solo e, às vezes, ficam completamente sob a superfície. Para encontrar esses espécimes, os pesquisadores viajaram por 17 estados verificando folhas, troncos e rochas. Depois de descritos cientificamente, os milípedes tiveram o DNA sequenciado e as descobertas relatas em um artigo publicado no periódico científico ZooKeys (e que você pode ler na íntegra neste link)





Os recém-descritos milípedes variam entre 18 e 38 mm de comprimento, têm corpos brilhantes de marrom caramelo a preto com manchas brancas, vermelhas ou laranja e têm pernas brancas. Os machos possuem garras pequenas, torcidas e achatadas nas patas anteriores, que é a base de seu nome comum.