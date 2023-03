Equipe de MC Guimê se pronuncia e coloca a culpa do assédio na bebida

A equipe responsável por gerenciar as redes sociais de MC Guimê se pronunciou. nesta quinta-feira (16/3), após a polêmica envolvendo as acusações de assédio sexual do cantor no BBB 23.

Durante uma conversa com Dania, intercambista do mexicano 'La Casa de los Famosos', e outros brothers, na festa do líder, Guimê passou a mão nas nádegas da mexicana várias vezes . Ao perceber a atitude, ela tira a mão dele e encosta na mesa. Em outro momento, o cantor aparece tocando os seios da mexicana enquanto os dois conversavam.

MC Guimê passou a mão pelo corpo de Dania Mendez várias vezes durante a festa (foto: TV Globo)

Após a repercussão negativa do caso, com direito a pedidos de expulsão, a equipe do cantor publicou uma nota pedindo desculpas e afirmando que ele "acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites".

Confira a nota completa: