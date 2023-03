Pedidos de expulsão de Sapato e Guimê não foram os primeiros do BBB23

Outros pedidos de expulsão do público não foram acatados pela emissora

Com os recentes pedidos de expulsão dos brothers, Guimê e Cara de Sapato, resta saber qual será a atitude da emissora ao analisar as imagens da noite de ontem (16). Isso porque, há critérios para que haja de fato uma desclassificação mas em outras situações, o diálogo foi escolhido como solução.

Isso porque, outros dois participante já foram acusados de extrapolar em comportamentos dentro da casa e receberam "puxões de orelha" do apresentador Tadeu Schmidt. A primeira interferência feita foi em relação ao comportamento do administrador e modelo Gabriel com a atriz Bruna Griphao.