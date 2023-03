BBB: Fred e Marvvila mexem na bolsa de participante mexicana

A dupla teve a ideia de mexer na mala da intercambista enquanto conversavam na cozinha. "Vamos lá abrir a mala dela?", disse Fred. "Bora, lá! Se você for, eu vou", respondeu Marvvila, aos risos.

No quarto, os dois encontraram a mochila de Dania em cima da cama e começaram a procurar por algo que poderia revelar detalhes sobre a identidade da nova sister. Isto porque Fred e Marvvila acham que a mexicana na verdade é brasileira - o que não é verdade.

Confira o momento em que Fred e Marvilla mexem nas coisas de Dania:

Fred e Marvvila abrindo as malas da Dania e mexendo nos seus itens pessoais, extremamente desrespeitosos! pic.twitter.com/gOpDjgeUEV

Apesar da busca, os brothers não conseguiram encontrar nada de “anormal” na mochila da participante mexicana.





A atitude da dupla foi bastante criticada nas redes sociais. No Twitter, um usuário sugeriu que o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, chamasse a atenção dos dois pela atitude.

Não espero nada mais nada menos que um esporro do Tadeu ao vivo na Marvilla e no Fred por mexerem na bolsa da Dania sem a permissão dela!!! Isso só suja mais ainda a visão que o povo de fora tem do Brasil!!! #BBB23





Outro usuário disse que a atitude dos dois foi uma vergonha e que eles deveriam ser punidos.

Fred e Marvilla deveriam levar uma chamada e serem punidos por mexerem na mochila da Dania, que vergonha.!

Quem é Dania?

Dania Mendez é uma modelo e influenciadora mexicana, de 31 anos, que soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. A nova sister do Big Brother Brasil chega ao programa por meio do “intercâmbio” que ocorre entre o reality nacional e o programa mexicano “La Casa de Los Famosos 3”.





Mas, ao contrário de Key Alves, que é a representante brasileira no programa do México, Dania não foi eliminada do seu reality original e voltará ao "La Casa de Los Famosos” após uma semana de participação no BBB.

