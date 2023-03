Relembre os brothers e a sisters que já foram expulsos do "BBB"

Seis participantes foram expulsos ao longo de 22 edições (foto: Globo/Reprodução)



Ao longo das 22 edições anteriores à atual do "Big brother Brasil", seis brothers foram obrigados a se retirar do programa por infringir regras básicas do reality. Só uma integrante pertencia ao grupo Camarote, no "BBB22", já que esse formato é mais recente, enquanto as outras expulsões ocorreram nos anos de 2012, 2016, 2017 e 2019.







Daniel Echaniz (BBB12)

Daniel Echaniz foi o primeiro desclassificado do programa (foto: Globo/Reprodução)





O caso do modelo, que foi o primeiro a ser desclassificado, foi polêmico e teve grande repercussão. Ele foi acusado de ter um “grave comportamento inadequado”, depois de cenas embaixo do edredom com a participante Monique Amim chocarem o público. Após uma festa, o participante teria abusado sexualmente da sister, que estava muito embriagada e desacordada.

A decisão foi tomada pela direção do programa depois que a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi até o Projac buscar informações por uma pressão dos internautas, que apontaram estupro de vulnerável. O inquérito, no entanto, foi arquivado em março do mesmo ano, após Monique afirmar em depoimento que a relação foi consensual.





Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault foi expulsa após agredir o participante Renan Oliveira (foto: Globo/Reprodução)





Atualmente apresentadora de TV, a mineira Ana Paula Renault era uma das participantes favoritas a levar o prêmio com uma participação marcante no reality. Além de inventar o bordão que ficou famoso, "Olha ELAAA", a jornalista batia de frente com os concorrentes e se tornou popular entre os espectadores do programa.





Sua desclassificação ocorreu quando ela deu um tapa no rosto de Renan Oliveira, que tentou impedir uma discussão entre Ana Paula e Adélia. Mesmo com a polêmica, a jornalista conseguiu seu espaço na emissora carioca e chegou a ter um quadro no "Vídeo Show", no mesmo ano.

Ana Paula também ganhou participação no programa "Fofocalizando", do SBT, mas agora segue comentando sobre o "BBB" apenas em suas redes sociais, que somam mais de 4 milhões de seguidores.





Marcos Harter (BBB 17)

Marcos Harter foi expulso após discussão com Emily Araújo (foto: Globo/Reprodução)





Outro caso envolvendo violência contra mulher resultou em expulsão. Depois de formar um casal com uma das gêmeas da 17ª edição, Emily Araújo, o médico foi desclassificado por comportamento agressivo. Nas imagens de uma discussão entre eles, ele foi visto apertando o braço da sister, que ficou com manchas arroxeadas.





O episódio repercutir intensamente, e o participante terminou sendo expulso e indiciado por agressão. Famoso pela participação no programa, Marcos investiu em uma carreira política, mas não deu certo.



Ele se candidatou a deputado federal pelo Partido Social Cristão (PSC) em 2018 e a vereador, pelo Solidariedade, nas eleições de 2020. Depois de perder ambas as campanhas, o médico tem atualmente uma clínica de estética no Mato Grosso.





Vanderson Brito (BBB 19)

Primeiro e único indígena a participar do BBB saiu na primeira semana (foto: Globo/Divulgação)





Em uma edição que teve dois participantes expulsos, Vanderson Brito saiu logo na primeira semana. Sem infringir nenhuma regra dentro da casa, ele foi acusado por uma ex-namorada de agressão física e psicológica. Após a denúncia vir a público, outras mulheres fizeram boletins de ocorrência acusando-o de estupro, violência doméstica e importunação sexual.





Na época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro exigiu que ele prestasse depoimento, fazendo com que sua passagem pelo reality fosse curta. Depois das denúncias serem arquivadas por falta de provas, em agosto de 2019 ele afirmou ao site UOL que prentendia processar as 16 pessoas que o confundiram com outro homem.





Além disso, criticou a Rede Globo após a exibição do especial "Falas da Terra", focado em histórias dos povos originários.“Legal a Globo apresentar o documentário sobre nós, povos indígenas. Pena ter desclassificado covardemente o primeiro e único indígena que já pisou no BBB”, declarou Vanderson.





Hariany (BBB 19)

Hariany foi desclassificada depois de empurrar outra ex-sister (foto: Reprodução/Instagram)





Hoje blogueira e empresária, a participante foi desclassificada por empurrar outra sister; a mineira Paula von Sperling. Embora a situação que ocorreu em uma festa não tenha sido vista como agressão por Paula, a direçã expulsou Hariany com a justificativa de que “regras são soberanas”.

Com grande apoio dos fãs, ela deu a volta por cima e, no mesmo ano, foi vice-campeã do reality "A fazenda", da Record. Hoje, Hariany tem uma marca de moda praia cujas redes sociais têm mais de 10,5 milhões de seguidores.





Maria (BBB22)

Cantora e atriz foi única expulsa do grupo Camarote (foto: Reprodução/Globo)





A cantora e atriz Maria, que integrou o grupo Camarote em 2022 foi expulsa após uma dinâmica do Jogo da Discórdia. Ao despejar água suja na modelo e designer Natália, Maria a atingiu com o balde na região da cabeça depois de se mostrar descontrolada pela discussão que tiveram. Embora o programa tenha continuado normalmente e Maria tenha se desculpado no Raio-X do dia seguinte, a direção resolveu desclassificá-la.





Um ano depois do episódio, a cantora desabafou sobre seu erro no reality. "Pra não me confundir com a pessoa criada pela mídia, pelo público, o hate estava criando em cima de mim, eu tive que ter muito processo de autoconhecimento, mais do que tive em toda a minha vida. Foi o período que mais tive que entender quem era eu mesma. Os erros acontecem e sou muito jovem pra ficar me condenando por um erro", escreveu.