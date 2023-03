Claudia Ohana: "Estou com 60 anos e tenho o maior orgulho do meu corpo"

Terapeuta holística, Dora (Claudia Ohana) se relaciona facilmente com estranhos, mas não consegue se aproximar da filha (foto: João Miguel Júnior/Globo) 'Me cuido, mas não sou exagerada. Não quero ser extremamente sarada. Não é uma coisa que me consome' Claudia Ohana, atriz





Claudia Ohana está empolgada com Dora, de “Vai na fé”, novela das 19h da Globo. Na trama escrita por Rosane Svartman, a atriz dá vida à mulher que acredita no amor livre.

"A última novela que eu fiz foi “'Verão 90” (Globo, 2019). Por conta da pandemia, fiquei afastada do mundo. Retornar à televisão é retomar a rotina. É sempre um prazer trabalhar com pessoas que você gosta. Então, o processo está sendo muito bom", comenta Claudia.

Dora mantém casamento aberto com Fábio (Zécarlos Machado), mas começa a sentir medo de perder o marido (foto: João Miguel Júnior/Globo)

Dora fundou o Refúgio Paz de Lumiar com Fábio em busca por uma vida mais tranquila e saudável. O casal neo-hippie mantém relacionamento aberto, mas ela começa a ficar com medo de perder o marido. No passado, o ex-galã viveu um romance com Wilma (Renata Sorrah) e os dois devem se aproximar novamente por serem pais de Lui Lorenzo (José Loreto).

"Dora e Fábio usam óleos essenciais, pedras, chás, práticas de xamanismo... Tudo para encontrar espiritualidade, paz e saúde. Ela é uma pessoa feliz! Os dois se amam muito", afirma.

Além da insegurança com o casamento, está previsto que Dora fique doente. Por conta dessa reviravolta, Lumiar questionará as escolhas que fez, a relação com a mãe e como planejou sua vida. De acordo com Claudia, ter fé é importante para lidar com todos os momentos.

"Eu tenho fé em muitas coisas. Acho fundamental. É você acreditar em alguma coisa, seja na vida, na sorte, é algo muito plural. Gosto de Cristo, da umbanda, acendo uma vela, toco o tambor e vou à igreja. Minha personagem trabalha com rituais xamânicos. Para mim, a fé traz coragem e felicidade", pontua.

Sessentona assumida

Aos 60 anos, Claudia não vê a idade como um tabu. Na verdade, fala sobre o assunto com leveza. Usuária ativa do Instagram, a atriz compara a rede social ao brinquedo tamagotchi (animal de estimação virtual): tem de alimentar para não morrer. Ela gosta de fazer fotos, vídeos e de lidar com essa agilidade típica da internet.

"Estou com 60 anos e tenho o maior orgulho disso, do meu corpo, de como ele está hoje. Acho que me cuido, mas não sou exagerada. Não quero ser extremamente sarada. Não é uma coisa que me consome. Acho lindo falar a minha idade. Não me imaginava mais velha, estou apenas vivendo", relata.