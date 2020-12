Animação Irmão do Jorel vai ganhar versão em game

Novos episódios de Irmão do Jorel já estão prontos e as histórias do menino protagonista, cujo nome não se sabe, conquistam fãs de todas as idades (foto: Cartoon Network/DIVULGAÇÃO)

Fãs de Irmão do Jorel podem comemorar. A série animada criada pelo cartunista Juliano Enrico está com a quarta temporada finalizada. Ainda sem data de estreia confirmada pelo Cartoon Network, o certo é que as divertidas aventuras da turma que conquistou público e crítica terá um 2021 muito promissor, ano também em que os novos episódios entram no ar.





Sem dar detalhes, o produtor da animação, Zé Brandão, sócio e diretor criativo do Copa Studio, revela que Irmão do Jorel vai ganhar versão em game e que terá produtos em outras plataformas. Brandão, inclusive, participa neste domingo (6), a partir das 15h, do megapainel da Warner Media na CCXP World, no qual promete verdadeiro show de spoiler sobre os novos episódios da coprodução brasileira.





Brandão frisa que Irmão do Jorel é, por si só, um marco, uma série longeva. “Vamos somar 104 episódios, o que é bastante coisa”, afirma o produtor. Segundo ele, até 10 anos atrás, o setor de animação ainda era pequeno, mas houve um boom, e ele vem crescendo ano a ano. Este ano, a produção brasileira começou sua jornada mundo afora, distribuído internacionalmente pela empresa britânica Cake Entertainment.





A produção da Copa Studio-Cartoon já é exibida em toda a América Latina pelo canal infantil e pela Netflix. A trajetória internacional se deve à visibilidade que o seriado ganhou ao conquistar prêmios internacionais. No ano passado, a terceira temporada ganhou o troféu de Melhor série de animação no 2º Prêmios Quirino, na Espanha. Em 2017, levou dois prêmios do Festival ComKids, o Prix Jeunesse Iberoamericano. “E ainda foi indicado ao Emmy Internacional”, comemora Brandão.





Quadrinhos

Juliano Enrico é a cabeça criativa de Irmão do Jorel, que estreou em setembro de 2014. “Juliano criou o Jorel no formato quadrinhos, que teve sua própria família como inspiração. Depois adaptou para um projeto de série de animação”, conta Zé Brandão. O projeto ganhou episódio piloto, que foi, então escolhido pelo Cartoon “para virar a primeira série de animação original do canal na América Latina”, relembra o produtor.





Mas fazer animação não é simples, muito pelo contrário. Brandão diz que se trata de um produto muito trabalhoso, que exige equipe especializada, com inúmeras horas de empenho. “Um animador, quando trabalha muito bem em um dia em cima da animação, faz seis segundos – isso em oito horas de trabalho. Mas a temporada é composta por 26 episódios de 11 minutos. Se fizer as contas, dá para imaginar a quantidade de trabalho necessário”, afirma.





A série se destina às crianças, mas o público adulto foi conquistado pelas histórias do menino protagonista, cujo nome não se sabe, apenas que é o irmão do Jorel. “Quero crer que o segredo de Irmão do Jorel está na empatia, pois é a história de um menino que vive à sombra do irmão, famoso na escola e no bairro. Isso faz com que ninguém chame o protagonista pelo nome, só o trate por irmão do Jorel. Então, as pessoas se identificam em viver à sombra de alguém e com essa criança à procura de seu lugar no mundo”, conclui. (Estadão Conteúdo)