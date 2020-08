Selecionamos seis (bons) exemplos de paizão na TV. Veja quem são

Fred Gandra*





Não faltam bons exemplos de paternidade na televisão ou no cinema. Seja atleta, trabalhador, carinhoso ou divorciado, pais marcaram época e são modelos de paixão pelos filhos. Neste Dia dos Pais, o Estado de Minas relembra alguns deles.





(foto: Blenda Gomes/GLOBO)



LINEU – A GRANDE FAMÍLIA

Lineu (Marco Nanini) é o paizão da televisão brasileira. Patriarca de A grande família, o médico veterinário é honesto e se preocupa com todos. Apesar de parecer careta, o personagem demonstra que é recompensador ser correto. Durante o programa, ele sempre lutou para sustentar a família e, mesmo pedindo a contribuição de todos, é sempre quem paga as contas. Nas confusões de Dona Nenê (Marieta Severo), Tuco (Lucio Mauro Filho), Bebel (Guta Stresser) e Agostinho (Pedro Cardoso), Lineu é o ponto de equilíbrio da casa.





(foto: Fox Channel/DIVULGAÇÃO)



HOMER – OS SIMPSONS

Ele pode não ser o melhor exemplo de pai, mas, sem dúvida, tem muito a ensinar. Apesar de enforcar Bart, faltar aos concertos de Lisa e até esquecer o nome da caçula Maggie, Homer aprende partir dos seus erros. Afinal, quem gostaria de um pai sem defeitos? Mesmo sendo bêbado, irresponsável e imaturo, ele nunca escondeu a paixão pelos filhos e, durante as 31 temporadas, não faltam bons exemplos disso. Na sexta temporada, Homer só aceita o emprego que tanto odeia, na usina nuclear de Mr. Burns, porque Marge estava grávida. O patrão faz questão de colocar em seu escritório uma placa escrita: “Não se esqueça, você está aqui para sempre”. Mas, Homer, conformado, customiza o quadro com fotos de Maggie, dizendo: “Faça isso, por ela”. A 31ª temporada de Os Simpsons estreia em 31 de agosto, no Fox Channel, com episódios duplos a partir das 22h20.





(foto: AMC/reprodução)



WALTER WHITE – BREAKING BAD

O inesquecível Walter White (Bryan Cranston) se tornou o maior produtor de metanfetamina dos EUA por causa dos filhos. Professor de química e diagnosticado com câncer, ele tomou a crucial decisão de entrar no ramo das drogas, após descobrir que a esposa, Scarlet, esta grávida do segundo filho. Walter sempre frisou que fazia de tudo pela família e leva isso ao pé da letra. Durante toda a jornada, o antiherói não esconde o amor pelos filhos. Walter Jr. é deficiente e o pai sempre faz de tudo para defendê-lo. Inclusive, demonstra seu lado agressivo ao enfrentar adolescentes que debocham da sua comorbidade na primeira temporada.





(foto: Amazon Prime/reprodução)



CAM E MITCHELL – MODERN FAMILY





(foto: Universal Pictures/Divulgação)

Não faltam exemplos de bons pais em Modern family, mas o simbolismo do casal gay formado por Cam Tucker (Eric Stonestreet) e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) é emblemático. A série começa com os dois retornando do Vietnã, onde adotaram a bebê Lilly. Juntos, eles aprendem a dividir a função de pai e enfrentar os preconceitos da sociedade. Nenhum deles gostam de ser reconhecidos como “mãe” e entram em conflito quando isso acontece. A personalidade dramática de Cam serve contraponto para a postura meiga de Mitchell, formando a máxima de “os opostos se atraem”. Durante as 11 temporadas, os dois colocam o melhor de si para criar Lilly, conquistando a audiência.

MASON EVANS – BOYHOOD

O famoso filme de Richard Linklater, Boyhood – Da infância à juventude, gravado durante 12 anos, tem uma das representações mais belas da paternidade. Pai jovem e divorciado, Mason Evans (Ethan Hawke) é um exemplo de carinho e afeto com as crianças, mesmo à distância. Desleixado no início, com o passar dos anos, ele amadurece e aceita suas responsabilidades. Seus dois filhos moram com a mãe, mas ele sempre faz questão de encontrá-los regularmente. Em shows de rock, jogos de baseball, acampamentos, pistas de boliche e até fazendo campanha para Obama, Mason busca manter proximidade e não ser aquele pai biológico distante.





Onde ver





» A grande família: exibida entre 2001 e 2014 na Globo. Disponível on-line

no Globoplay





» Os Simpsons: criada em 1989. A 31ª temporada estreia em 31 de agosto, no Fox Channel





» Breaking bad: exibida entre 2008 e 2013 no AMC. As cinco temporadas estão disponíveis na Netflix





» Modern family: produzida entre 2009 e 2020. As 11 temporadas estão disponíveis na Amazon Prime





» Boyhood – Da infância à juventude: filme lançado em 2014, teve seis indicações ao Oscar. Disponível na Amazon Prime