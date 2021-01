Eliana visita mansão de Gabriela Rocha neste domingo

Eliana vai até a mansão de Gabriela Rocha, em Niterói (RJ): cantora gospel relembra passado simples (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

Eliana entra na intimidade de Gabriela Rocha, um dos maiores fenômenos da música gospel no YouTube. A apresentadora do SBT/Alterosa vai até Niterói, no Rio de Janeiro, mostrar a casa luxuosa com vista para o mar em um cenário paradisíaco. Eliana entra na intimidade de Gabriela Rocha, um dos maiores fenômenos da música gospel no YouTube. A apresentadora do SBT/Alterosa vai até Niterói, no Rio de Janeiro, mostrar a casa luxuosa com vista para o mar em um cenário paradisíaco.





No programa deste domingo (3), Gabriela fala de sua carreira, relembra os grandes sucessos que a fizeram ter mais de 1 bilhão e 600 milhões de visualizações nas redes sociais, mostra sua rotina ao lado do marido e conta detalhes do seu casamento na Itália, digno de uma princesa. No quadro História de vida, a cantora revê lugares e pessoas importantes do seu passado simples e conta como superou dramas pessoais e a perda da voz após a morte de sua avó.





Já no quadro Minha mulher que manda, a apresentadora recebe casais famosos. Nas cozinhas, Mari Gonzalez dá as ordens para o marido Jonas; o cantor Ferrugem tenta fazer tudo o que a esposa Thais manda; e o jornalista Dony de Nuccio cozinha conforme o comando de Larissa. O programa Eliana vai ao ar, às 15h, no SBT/Alterosa.