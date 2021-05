Mulheres que brilham nas telinhas do Brasil e na missão de ser mães

(foto: Bob Wolfenson/Divulgação)

A televisão brasileira está repleta de talentosas mulheres. Apresentadoras, atrizes e jornalistas realizam seu trabalho de forma impecável – e, claro, são reconhecidas por isso. Várias profissionais conciliam o ofício com a missão de ser mãe. Referência e diva da dramaturgia nacional, Fernanda Montenegro já declarou que a maternidade "é um amor que transcende, o que temos de mais bonito". Como ela, mãe de Fernanda e Cláudio Torres, outras profissionais famosas – de várias gerações – se dedicam com afinco às duas vocações.





ANGÉLICA

Mãe de três filhos, Angélica nasceu para a televisão. Aos 4 anos, ganhou um concurso no “Chacrinha” como a criança mais bonita do Brasil. Assumiu o comando do programa “Milk shake”, da extinta Rede Manchete, em 1988, que lhe deu notoriedade nacional. Recentemente, apresentou a atração “Estrelas”, na Globo. Destacou-se também no quadro

“Video game” do programa “Video Show”

>> Filhos: Benício, Eva e Joaquim Huck

>> Principais trabalhos: Apresentadora dos programas “Estrelas” (2006-2018) e do “Milk shake” (1988-1993)





(foto: Instagram/@eliana/REPRODUÇÃO)



ELIANA

Eliana ganhou destaque na televisão conquistando o público infantil. Atriz, cantora, apresentadora e empresária, sua discografia reúne 15 CDs e 4 DVDs, é dona de uma editora de livros e apresenta o seu programa nas tardes de domingo do SBT/Alterosa, desde 2009. Em 2017, passou por dificuldades em sua segunda gestação, obrigada a se internar por longos períodos. Felizmente, sua filha, Manuela,

nasceu saudável.

>> Filhos: Arthur Bôscoli e Manuela Michaelichen Ricco

>> Principais trabalhos: Apresentadora do programa “Eliana” e gravação do álbum “Primavera” (1999)





(foto: Instagram/@fatimabernardes/REPRODUÇÃO)



FÁTIMA BERNARDES

Âncora do “Jornal Nacional” durante

13 anos, conquistou o prêmio de Melhor Jornalista do Ano, pela Globo, em cinco edições. Fátima engravidou de trigêmeos em 1997, por meio de inseminação artificial, após tentar ter filhos por quatro anos. Atualmente,

comanda o “Encontro com Fátima Bernardes”,

nas manhãs da TV Globo.

>> Filhos: Vinícius, Laura e Beatriz Bonner

>> Principais trabalhos: Âncora do “Jornal Nacional” (1998-2011) e apresentadora do “Encontro com Fátima Bernardes”, desde 2012





(foto: César Alves/Divulgação)



FERNANDA MONTENEGRO

Uma das atrizes mais importantes do Brasil, Fernanda é reconhecida internacionalmente por seu papel em “Central do Brasil”, filme de Walter Salles pelo qual recebeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999. A vocação foi passada adiante,

e sua filha, Fernanda Torres, é também destaque no

audiovisual brasileiro.

>> Filhos: Fernanda e Cláudio Torres

>> Principais trabalhos: Dora, em “Central do Brasil” (1998); Bia Falcão, em “Belíssima” (2009); Nossa Senhora, em “O auto da Compadecida” (1999); Charlô, em “Guerra dos sexos” (1983)





(foto: Instagram/@gpiresoficial/REPRODUÇÃO)



GLORIA PIRES

Mãe de quatro filhos, incluindo as também atrizes Cleo Pires e Antonia Morais, Gloria estreou na televisão com apenas 8 anos, na reprise da novela “A pequena órfã”. Curiosamente, trabalhou no remake de um dos maiores clássicos de Fernanda Montenegro na TV, a novela “Guerra dos sexos”. Gloria ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Telenovela pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) quatro vezes, sendo a recordista de vitórias junto a outras três colegas.

>> Filhos: Cleo Pires, Antonia, Bento e Ana Morais

>> Principais trabalhos: Helena, em “Se eu fosse você” (2006) e “Se eu fosse você 2” (2008); Maria de Fátima, em “Vale tudo” (1988); Norma Pimentel, em “Insensato coração” (2011)





(foto: Instagram/@isisvalverde/REPRODUÇÃO)



ÍSIS VALVERDE

A mineira deu à luz seu primeiro filho em 2018. Estreando como atriz em 2006, Ísis conseguiu, já em 2010, seu primeiro papel como protagonista, interpretando a mocinha Marcela, no remake de “Ti ti ti” , em 2010. Atuou também no cinema e em videoclipes.

>> Filho: Rael Valverde Resende

>> Principais trabalhos: Marcela, em “Ti ti ti” (2010); Maria Lúcia, em “Faroeste caboclo” (2013); Betina Torres, em “Amor de mãe” (2019); e Ritinha, em “A força do querer (2017)





(foto: Marcello Sá Barretto/Divulgação)



XUXA MENEGHEL

Apresentadora e mãe de Sasha, Xuxa possui currículo extenso na televisão, iniciado em 1979. O disco

“Xou da Xuxa 3” (1988) é considerado pela Guinness World Record como o álbum infantil mais lucrativo de todos os tempos. Sasha ganhou status de celebridade antes mesmo de vir ao mundo – seu nascimento foi transmitido pelo “Jornal Nacional”, em 1998. No entanto, optou por não seguir a carreira da mãe na TV.

>> Filha: Sasha Meneghel

>> Principais trabalhos: Apresentadora do “Xou da Xuxa” (1986-1992) e diversos álbunsde música infantil, como o sucesso “Xou da Xuxa 3” (1988). Fez o papel de Maria da Graça no filme “Lua decristal” (1990)