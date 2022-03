Conheça os personagens de Poliana moça, que estreia amanhã no SBT/Alterosa

João (Igor Jansen) é apaixonado por Poliana (Sophia Valverde), mas tem medo de se declarar para a garota (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Nesta segunda-feira (21/3), quando “Poliana moça” estrear na no SBT/Alterosa, às 20h30, uma legião de fãs da sua antecessora, “As aventuras de Poliana”, estará ligada no desenrolar da novela inédita de Iris Abravanel. A trama produzida pela emissora de Silvio Santos traz de volta os protagonistas Sophia Valverde (Poliana) e Igor Jansen (João). Agora eles são adolescentes, já crescidos após os dois anos de hiato entre as produções. LEIA MAIS 04:00 - 16/03/2022 Com dilemas da adolescência, 'Poliana moça' estreia dia 21 no SBT/Alterosa

O folhetim também representa a volta das gravações depois de quase 24 meses suspensas devido à pandemia. A sequência da história se passa três anos depois de “As aventuras de Poliana” e agora os personagens vivem conflitos, romances, relações e atitudes típicas da adolescência. Entre os novos personagens, destaque para Pinóquio, papel de João Pedro Delfino, inspirado no famoso brinquedo de madeira. Nesta nova fase, a história recomeça pouco antes do aniversário de 15 anos da garota. A menina fica sabendo das origens do pai e ganha uma deslumbrante festa de debutante com a participação dos colegas de escola. Daí em diante, “Poliana moça” terá um roteiro recheado e emoções e descobertas. Confira nesta página os principais personagens.

(foto: SBT/divulgação)

Poliana (Sophia Valverde)

É conhecida por ser a filha de Otto e a criadora do "Jogo do Contente", mas não liga para isso. Ela quer mesmo fazer a diferença no mundo e se descobre líder nata. A garota simpática e de virtudes nobres vivencia um triângulo amoroso com João, seu melhor amigo, e Éric, o menino popular da escola.





(foto: SBT/divulgação)



João (Igor Jansen)

Aos 15 anos, está um rapaz bonito e cheio de charme. Está em conflito sobre se declarar ou não para Poliana. Afinal, tem sentimentos profundos e verdadeiros pela menina, mas, ao mesmo tempo, não quer estragar a amizade tão próxima deles. Morando com sua tia Ruth, os desentendimentos com Bento sãouma constante.





(foto: SBT/divulgação)



Kessya (Duda Pimenta)

Está mais confiante do que nunca e é motivo de orgulho por onde passa. A menina, que sempre se dedicou à dança, é atualmente uma das primeiras bailarinas da companhia de balé da qual faz parte. Sempre fiel à Poliana, está ao lado da amiga em suas aventuras e desventuras.





(foto: SBT/divulgação)



Luigi (Enzo Krieger)

Agora com credibilidade na escola após ganhar prêmios em festivais com seus curtas, já não é o perseguido dos valentões. Está empenhado em uma webserie que vai dar o que falar e conta com a ajuda do professor Marcelo. A nova garota da escola, Song Park, vai mexer com seu coração.





(foto: SBT/divulgação)



Bento (Davi Campolongo)

Com 100% de sua mobilidade nas pernas, está feliz porque o aparelho criado em parceria com Otto estará disponível para ajudar outros meninos. Mas a popularidade lhe subiu à cabeça e ele vai se perder para poder se encontrar ao longo do caminho, reencontrando sua essência.





(foto: SBT/divulgação)



Éric (Lucas Burgatti)

Bonito e descolado, agora o passatempo de Éric não é mais pegar no pé dos nerds da escola. Ele está determinado a manter sua popularidade e disputar o coração





SBT/divulgação (foto: SBT/divulgação)

de Poliana com João.

Song Park (Bella Chiang)

A menina coreana da sala de Poliana, transferida para a Escola Ruth Goulart neste ano. Song aparenta ser fechada, mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não é nada tímida. Canta, dança e arrebenta em suas apresentações.





(foto: SBT/divulgação)



Chloe (Mari Campolongo)

Menina de bom coração e alegre, mas que tem seus momentos de tristeza e, nessas horas, a música e seu ukulele são seus melhores amigos. Busca pistas de seus pais biológicos.





(foto: SBT/divulgação)

Mário (Théo Medon)

Famosinho na internet por ter um canal de gameplays bastante acessado, traz ainda mais conflitos para dentro de casa.





(foto: SBT/divulgação)



Gael (Kauan Siqueira)

Vive aquela fase em quemeninos só pensamem futebol. Enfrenta o conflito de todo garoto de suafaixa etária, por não saberse é criança ou adolescente.





(foto: SBT/divulgação)

Benício (Vinícius Siqueira)





(foto: SBT/divulgação)

Com Lorena mais afastada da turma, Gael focado no futebol e Mário dedicado a seu canal, ele acaba sobrando. Sente falta das missões e aventuras do grupo.

Pinóquio (João Pedro Delfino)

Ganha vida quando é roubado de Otto e religado por Roger, Waldisney e Violeta. É meio atrapalhado nas ideias e na movimentação, mas com os melhoramentos dos vilões, ele recebe o HD de Ester e passa a ter o processamento mais rápido e acesso a todo tipo de informação pela internet, além de resquícios da memória da androide. Ele tem consciência de que é meio boneco, meio robô.





SBT/divulgação

Glória (Clarisse Abujamra)

Alegre, forte, dinâmica e sincera. Mãe de Otto, Roger e Marcelo. Avó de Poliana. Adora jogar um baralhinho com seus amigos Branca e Antônio, ainda mais agora que decidiu não ficar tão ativa em sua galeria de arte.





(foto: SBT/divulgação)

Marcelo (Murilo Cezar)

Professor da Escola Ruth Goulart, pega mais trabalhos como fotógrafo no seu tempo livre. Seu relacionamento até então distante com o meio irmão, Otto, vai se estreitar.





(foto: SBT/ divulgação)

Luísa (Thaís Melchior)

Tia de Poliana e esposa de Marcelo. Está na melhor fase de seu casamento, mas nem tudo são flores, teme que suas tentativas frustradas de engravidar ameacem esse bom momento.





(foto: SBT/divulgação)

Roger (Otávio Martins)

Alegando não querer perder o resto de sua família, como perdeu a mulher e os filhos, Roger tenta encontrar seu caminho de volta para dentro da família se fazendo de bom moço. O teatro não convence a ninguém, à exceção de Glória e Poliana, as únicas que ainda têm esperanças de vê-lo mudado.





(foto: SBT/divulgação)

Otto (Dalton Vigh)

Reservado, discreto e elegante. Pai de Poliana. Decidiu se abrir para a vida sentimental. Não é tão apaixonado assim, mas segue um relacionamento estável com Tânia, escritora famosa. Na viagem que faz com Poliana à sua cidade de origem, revela alguns segredos de seu passado, dos quais pode se arrepender.





(foto: SBT/divulgação)

Tânia (Ana Paula Valverde)

Elegante, educada e misteriosa. De família humilde, viveu da infância à juventude no Jardim Bem-te-vi, então fugiu para Europa, lançou o livro que virou um best-seller e depois voltou para o Brasil já como famosa escritora de sucesso.





(foto: SBT/divulgação)

Ruth Goulart (Myrian Rios)

A bem-sucedida diretora da Escola Ruth Goulart tem seus alicerces estremecidos quando Renato, grande amor da juventude, ressurge como funcionário do colégio e namorado de sua braço-direito e melhor amiga Helô.





(foto: SBT/divulgação)

Renato (Junno Andrade)

Charmoso, bonitão e gente fina, é talentoso musicista que canta muito bem e toca diversos instrumentos. Um verdadeiro Don Juan com seu jeitão todo extrovertido e engraçado.





(foto: SBT/divulgação)

Gleyce (Maria Gal)

Mulher forte e corajosa. Termina a faculdade, pendura orgulhosamente o seu diploma na parede e lembra a Kessya que ela é a primeira mulher da família a se formar. Mas isso é só o começo de suas grandes conquistas.