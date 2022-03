Namoro de Lara e Ravi vai dar o que falar em 'Um lugar ao sol'

Christian/Renato (Cauã Reymond) e Ravi (Juan Paiva) vão brigar por causa de Lara (foto: GLOBO/DIVULGAÇÃO)



Na trama, o relacionamento de Lara e Ravi será sério. Tanto que o casal concordará em revelar a novidade para Thaiane (Georgina Castro). Afinal, a moça é prima da chef de cozinha e ex-namorada do rapaz. Só que a outra neta de Noca ficará magoada por ser trocada pela parenta.

Quem também não gostará da notícia é Christian/Renato. Primeiro, o marido de Bárbara (Alinne Moraes) receberá informações de que Ravi está trabalhando com Lara e desconfiará do relacionamento dos dois. Então, o executivo discutirá com o amigo por telefone e o pressionará para que ele lhe conte tudo.

Christian/Renato ficará completamente transtornado com a novidade e exigirá explicações de Ravi. Durante a conversa, o ex-companheiro de Joy (Lara Tremouroux) responderá que não lhe deve nada e a discussão se tornará ainda mais séria.

ANTI-HERÓI

Depois da briga com Ravi, Christian/Renato terá uma crise de consciência ao se sentir culpado pelo rumo que sua história tomou. O protagonista contará a Elenice (Ana Beatriz Nogueira) que não é Renato, e que seu nome é Christian dos Santos. Então, a partir desse momento, o anti-herói deverá começar a pagar pelos crimes que cometeu enquanto vivia no lugar do falecido irmão gêmeo.