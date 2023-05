'A infância de Romeu e Julieta', novela do SBT/Alterosa, estreia nesta 2ª

Protagonizado por Miguel Ângelo e Vittória Seixas, como Romeu e Julieta, folhetim valoriza o olhar lúdico e sincero das crianças (foto: SBT)

Aguardada coprodução do SBT e Prime Video, "A infância de Romeu e Julieta", trama inédita de Iris Abravanel, desembarca nesta segunda-feira (8/5), às 20h45, na emissora de Silvio Santos e na TV Alterosa, além da plataforma de streaming. Nos primeiros capítulos, a novela fará dobradinha com os capítulos finais de "Poliana moça", às 20h30.





Mundo dividido

Com direção-geral de Rica Mantoanelli, o enredo se passa no Bairro de Castanheiras, dividido em dois lados: Lado Vila, com casas tradicionais e coloridas, onde vive a família Campos; e o Lado Torre, com prédios modernos e muita inovação, onde vive a família Monteiro. A rivalidade que ninguém se lembra direito como começou fica cada vez mais forte com o passar do tempo.





Ressentimentos existem, mas Romeu Monteiro e Julieta Campos querem mudar a história para que Castanheiras volte a ser um lugar de paz.





Estrelado por Vittória Seixas e Miguel Ângelo, nos papéis de Julieta e Romeu, respectivamente, o elenco conta com Bianca Rinaldi, Karin Hils, Felipe Roque, João Baldasserini, Matheus Ueta, Velson D’Souza, Lucas Salles, Lincoln Tornado, Ciro Sales, Guilherme Sant’Anna, Lú Grimaldi, Juliana Schalch, Luiz Guilherme, André Matos, Thamiris Mandú, Fábio Ventura, Lis Luciddi e Beatriz Oliveira.





Por sua vez, o elenco mirim tem Antonella Dez, Arlyane Carvalho, Bárbara Cruz, Bella Alelaf, Gabriel Miller, Gianlucca Mauad, Jolie, Lukas Cabral, Miguel Schmid, Miguel Soares, Miguel Trajano, Samuel Estevam, Vinícius Pieri, Vivi Lucas, Yasmin Praddo e Zaira Harue.