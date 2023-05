Internet homenageia Paulo Gustavo nos dois anos do falecimento do ator

Dois anos após o falecimento de Paulo Gustavo, as redes sociais decidiram prestar uma homenagem ao humorista. Nesta quinta-feira (4/5), o nome da pessoa por trás da Dona Hermínia ficou entre os assuntos mais comentados.

“Fazem (sic) 2 anos que eu não superei a partida do Paulo Gustavo, 2 anos em que eu perdi a oportunidade de realizar um sonho que era conhecê-lo pessoalmente, ele foi e sempre será muito importante para a comunidade LGBTQIAN+ no Brasil! Um legado que vai ficar por gerações”, homenageou um fã.

“E de repente a gente se dá conta que Paulo Gustavo nos deixou há 2 anos. Até hoje não consigo dar gargalhadas como as que dava quando ele estava por aqui. Saudade”, revelou outro. “me recuso a acreditar que já estamos a 2 anos sem Paulo Gustavo, ele é tão vivo nas nossas memórias que é insano parar pra pensar”, apontou um perfil..

“Dois anos sem Paulo Gustavo e o Brasil ainda não superou a partida do artista. É uma das maiores feridas que a pandemia de Covid-19 e a negligência do poder público nos deixaram. Será que um dia vai cicatrizar?”, questionou outra publicação. Veja mais homenagens:

‘Vamos te amar para sempre’

Além dos fãs, pessoas próximas a Paulo Gustavo também prestaram homenagem ao ator. Thales Bretas, viúvo do artista, com quem teve dois filhos, Gael e Romeu, resgatou momentos do ex-casal e falou sobre como foi difícil se adaptar à perda do marido. "Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, pra longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo", postou.

"Me orgulho muito da pessoa que me tornei depois de tudo que vivi. Procurei a vida. Sigo rascunhando a minha folha em branco. E apesar de tantas adversidades, é preciso encontrar força e coragem pra continuar vivendo, sonhando e se reinventando”, disse.

A comediante Tatá Werneck, amiga próxima de Paulo Gustavo, resgatou um vídeo de uma viagem que fizeram juntos e prestou uma declaração de amor. “Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais . Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre!", publicou.

O roteirista Fil Braz, um dos amigos mais antigos de Paulo Gustavo, com quem criou sucessos como "Minha mãe é uma peça" e "220 volts", lembrou os momentos difíceis de quando o ator esteve internado. “Ele sempre estava pior do que quando entrou (no hospital). Eu pensei várias vezes que o desfecho seria esse, e me culpava por não estar tão otimista enquanto todos ficavam repetindo palavras positivas. Mas ironicamente, no dia 3 de maio, eu fiquei burro. Fiquei otimista. Sei lá… acreditei que ia haver uma cura, um milagre", relembrou.