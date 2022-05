Paulo Gustavo ganha homenagem hoje, dia de aniversário de sua morte

Dona Hermínia, personagem imortalizada por Paulo Gustavo, abre a programação da maratona do Multishow (foto: Marco Antônio Teixeira/Divulgação)





04:00 - 06/05/2021 Artistas mineiros explicam as razões do sucesso de Paulo Gustavo Paulo Gustavo, que morreu há exatamente um ano vítima de COVID-19, ganha homenagem nesta quarta-feira (4/5), com programação especial no Multishow. O artista fluminense deixou uma legião de fãs no Brasil, além de legado importante na história do humor brasileiro.As homenagens começam cedo, às 7h, e vão se estender por todo o dia, com exibição de pílulas especiais com a família e amigos de PG contando histórias inéditas e divertidas de momentos pessoais ou em cenas dos programas nos quais o artista os fez rir. Thales Bretas, Luciano Huck, Angélica, Fil Braz, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini estão entre os entrevistados.





A partir das 12h30, maratona de episódios selecionados com Paulo Gustavo vai tomar conta da programação durante seis horas, lembrando o que o artista tinha de melhor: fazer o público rir e se divertir.



Às 21h15, o canal exibe um episódio especial do “Vai que cola: O grande golpe do Valdo”, no qual ele interpreta Valdo. Dona Jô, Jéssica, Ferdinando e Terezinha são despejados do Leblon. Quando todos acham que tudo está perdido, Ferdinando acha uma carta de Valdomiro.

Confira a programação que será exibida das 12h30 às 18h30:



“220 Volts – Especial Dia Das Mães”

Personagem que alavancou a carreira de Paulo Gustavo, Dona Hermínia é a responsável por abrir essa homenagem ao ator. Nesse episódio selecionado de “220 volts”, revemos os melhores momentos da mãe mais engraçada da TV.





“220 Volts – Anos 80”

Nesse episódio, Paulo Gustavo fala sobre os anos 1980: a moda, músicas e festas. Nostálgico, o ator começa seu stand-up fantasiado de Xuxa, considerada por ele como o maior símbolo daquela época.





“220 volts – Análise”

Nesse episódio, a Senhora dos Absurdos vai se consultar com Freud, apesar de ter certeza que não tem traumas, pois é rica e branca. Já Dona Hermínia reclama que a mãe é sempre culpada de tudo.





“A vila – Minha casa minha vila”

Um affair entre Fabão da caixa d’água, candidato à subprefeitura das redondezas, e Eleonora faz com que Seu Lupércio entre na disputa. Rique, marqueteiro da campanha, é aliciado por Eleonora que teme a derrota de Fabão.





“A vila – É verdade esse bilhete”

Os moradores da Vila participam de um “bolão”, mas Rique e Violeta ficam com o dinheiro e não realizam a aposta. A surpresa acontece quando os números são sorteados e todos acham que estão ricos.





Como Bicha Bichérrima, PG arrancava gargalhadas do público (foto: MULTISHOW/REPRODUÇÃO)



“Ferdinando show – Bicha Bichérrima”

A Bicha Bichérrima, interpretada por Paulo Gustavo, participa da estreia do talk show do Ferdinando. Num papo descontraído, os atores caem na gargalhada com seus personagens.





“Vai que cola – Pensão Arco-Íris”

a Bicha Bichérrima chega na pensão após tomar o lugar de Ferdinando como a grande estrela da Quinta Gay. As duas se unem e têm a ideia de transformar a pensão num QG contra o preconceito.





“Vai que cola –Velozes e furiosos”

com problemas na entrega das quentinhas, Dona Jô faz acordo com um primo distante, o motoboy Sanderson. A taxista Eloísa, interpretada por Tatá Werneck, chega e se dispõe a ajudar a dona da pensão.





“Vai que cola – Vai dar samba”

Terezinha inaugura sua casa de samba em Miami: Cerol's. Uma presença ilustre diverte a viagem: Angel, interpretada pelo Paulo Gustavo.