Carlos Alberto de Nóbrega enaltece talento de Paulo Gustavo

Veterano no humor, Carlos Alberto é o convidado do programa do Comedy Central (foto: Cleiby Trevisan/Comedy Central)

No penúltimo episódio da décima temporada de “A culpa é de Cabral”, nesta segunda-feira (17/1), às 22h, no Comedy Central, os humoristas recebem a lenda da comédia Carlos Alberto de Nóbrega, que comanda também o humorístico “A praça é n ossa”, exibido às quintas-feiras, no SBT/Alterosa. Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura não poupam elogio ao veterano. No penúltimo episódio da décima temporada de “A culpa é de Cabral”, nesta segunda-feira (17/1), às 22h, no Comedy Central, os humoristas recebem a lenda da comédia Carlos Alberto de Nóbrega, que comanda também o humorístico “A praça é n ossa”, exibido às quintas-feiras, no SBT/Alterosa. Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura não poupam elogio ao veterano.





>>>





Carlos Alberto elogia a atuação do quinteto e diz que “os meninos” são a “nova geração do humor”. Ele conta o segredo do sucesso de um programa de comédia e elogia o ator Paulo Gustavo: “A gente via nele o futuro brilhante”. Nóbrega ainda dá um recado para os Cabrais: “Admiro muito vocês, que fazem stand up, porque vocês me ajudaram, sem saber, em uma fase que estavam morrendo todos os veteranos”. O convidado também participa dos quadros “Mito ou verdade" e do “De frente com o Cambota".