Lista de 'nepo babies' brasileiros viraliza

Com mais de 11,4 mil curtidas, a publicação abre com uma foto das atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha. “Começando pelas maiores, aquelas que fazem a gente agradecer pelo nepotismo existir”, escreveu o autor do post.

O termo ‘nepo baby’ não é, necessariamente, pejorativo. É um “apelido” para artistas ou pessoas públicas que já tinham contatos na indústria ou na profissão por conta dos pais ou parentes.

A atriz Jamie Lee Curtis, por exemplo, revelou, em entrevista em 2019, que o sucesso dos pais na atuação a ajudou na carreira. Mas, o talento da artista não é contestado por críticos e público. Ela construiu um legado no cinema e recebeu o título de “rainha dos gritos” com a franquia de filmes Halloween.

As críticas aos ‘nepo babies’ são para celebridades que não reconhecem os privilégios que tiveram por terem pais já estabelecidos na indústria do entretenimento. Como foi o caso da modelo Kendall Jenner que disse, em entrevista polêmica à revista Love, que é seletiva e não faz tantos desfiles em uma temporada, como suas colegas de profissão.

O comentário não repercutiu bem, visto que modelos que não tem conexões na indústria precisam participar de vários trabalhos para conseguirem se manter financeiramente e crescer na carreira.

No fio do Twitter, o perfil mostrou os artistas brasileiros que seguiram os passos dos pais. Como é o caso da atriz, cantora e roteirista Clarice Falcão, que é filha do diretor João Falcão com a escritora Adriana Falcão.





A postagem também mostra famílias clássicas do entretenimento brasileiro: Sandy e Junior, que são filhos do cantor Chitãozinho; a cantora Wanessa, filha do cantor Zezé di Camargo; a cantora Preta Gil e chef de cozinha Bela Gil, que são filhas do cantor Gilberto Gil; e Fiuk e Cleo, que são filhos do cantor Fábio Junior.





Depois que a revista New York decretou 2022 como o 'ano dos bebês do nepotismo', brasileiros ficaram curiosos sobre quem são as celebridades do Brasil que são filhos de famosos ou têm pais na mesma profissão.