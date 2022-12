Capa de revista sobre 'nepo baby' viraliza nas redes sociais

Com um escrito rosa 'ela tem os olhos da mãe e um agente', a capa da revista New York faz uma montagem com o rosto de celebridades que são filhos de artistas em um berçário. (foto: Reprodução New York Magazine)

Com a frase ‘ela tem os olhos da mãe e um agente' em letras rosas, a imagem faz uma montagem com o rosto de celebridades que são filhos de artistas em um berçário. As atrizes Dakota Johnson, Lily-Rose Depp e Zoë Kravitz e o ator Ben Platt estão na capa.

Os artigos da revista também foram publicados na Vulture, que é o site de cultura da New York. Entre eles, um guia com vários “bebês do nepotismo”, que mostra gerações de artistas com a mesma profissão ou celebridades que têm graus de parentescos - como a cantora Miley Cyrus que é afilhada da cantora Dolly Parton - ou pais que tinham contato na indústria do entretenimento, como jornalistas, maquiadores, produtores musicais, teatrais e cinematográficos, entre outros.

A capa e os artigos dividiram opiniões. Algumas celebridades defendem que ser filho de famoso pode até abrir caminhos, mas não necessariamente garante ser bem sucedido, e é preciso talento e trabalhar duro.





“Os bebês nepo com os quais vocês deveriam se preocupar são os que trabalham para escritórios de advocacia, os que trabalham para bancos e os que trabalham na política. Se estivermos falando sobre as consequências do mundo real e o roubo de oportunidades das pessoas. Mas, isso não é da minha conta”, escreveu a cantora Lily Allen após a publicação da capa da New York Magazine.

Em novembro deste ano, a modelo e atriz Lily Rose-Depp, filha do ator Johnny Depp e a cantora francesa Vanessa Paradis, criticou o uso do termo ‘Nepo baby’. “As pessoas vão ter ideias preconcebidas sobre você ou como você chegou lá, e posso dizer com certeza que nada vai te dar o papel, exceto estar certo para o papel. A internet se preocupa muito mais com quem é sua família do que com as pessoas que estão colocando você nas coisas. Talvez você coloque o pé na porta, mas você ainda tem o pé na porta. Há muito trabalho que vem depois disso”, disse em entrevista à revista Elle.

Já outras pessoas rebatem que ser filho de alguém da indústria do entretenimento aumenta as oportunidades. Como foi o caso da modelo Vittoria Ceretti, que postou um desabafo no Instagram em resposta a Lily Rose-Depp. A artista pontuou que trabalha desde os 14 anos para conquistar os sonhos, já que não é filha de famosos.

“Tenho muitos 'nepo friends' que respeito. Eu não nasci em um travesseiro confortável e sexy com uma vista. Eu sei que não é sua culpa, mas por favor, aprecie e conheça o lugar de onde você vem”, comentou.

A atriz Jamie Lee Curtis, filha da estrela de Psicose, Janet Leigh, e do ator Tony Curtis, comentou que o trabalho dos pais influenciou na decisão de produtores ao contratá-la no filme Halloween. “Eu nunca vou fingir que consegui isso sozinha, como se eu fosse apenas uma garotinha do nada entendendo. Claramente, eu tinha uma vantagem”, disse ao The New Yorker.

Anônimos também comentaram essa situação. O termo ‘Nepo baby’ já é popular nas redes sociais. Mas, após a postagem da revista New York, a discussão efervesceu. "Nepo babies mostram q talento é um mito e sucesso é só um conjunto de fatores que não dependem apenas de um único sujeito", escreveu um perfil no Twitter.

o texto sobre os nepo babies já começa perfeito porque ilustra muito bem o problema que eu vejo neles, que não é nascer rico e desfrutar de contatos (faria o mesmo se pudesse), mas sim se sentir injustiçado quando apontam as diversas oportunidades que eles tiveram por causa disso %u2014 pru (@prjscilla) December 20, 2022 se vc for nepo baby mas é bom no que faz então ninguém vai te considerar um nepo baby penso assim pic.twitter.com/ZruAQrEPdS %u2014 mariana (@celebritiskin) December 20, 2022 eu amo que a miley se tornou alguém tão relevante na industria tao rapido que ninguem acha justo chamar ela de nepobaby de forma pejorativa pic.twitter.com/dZ7oOS6f5B %u2014 pietro (@fweakybootz) December 20, 2022 Dakota Johnson é uma nepo baby de respeito. Sabe da onde veio e é muito grata pelas oportunidades. Atualmente, tem a própria produtora, na qual conseguiu colocar os dois primeiros projetos no Sundance, Cha Cha Real Smooth sendo um deles e um dos filmes mais aclamados do festival pic.twitter.com/6KlXrRJZLh %u2014 Elle S (@iamellesf) December 19, 2022



esperando essa lista dos nepo babies ser feita no br...o TANTO de gente que vai dar in kkkkkk pic.twitter.com/2D8Av1iVwn %u2014 baixista do putinhas aborteiras (@cracksaborlimao) December 20, 2022

minhas nepo babies favoritas %uD83D%uDE2D pic.twitter.com/O1Hp9UsIfM %u2014 rodriguinho (@d1ngu) December 20, 2022 nepo babies lendárias pic.twitter.com/wlXewarMNf %u2014 portal lydia tár br (@rooneyfiIms) December 20, 2022

Outros usuários da rede social pediam um artigo com os nepo babies brasileiros.

