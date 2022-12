Espetáculo "O boi e o burro no caminho de Belém" está disponível na plataforma Espetáculos Online (foto: Ana Clara Miranda/divulgação)



Encenada pela primeira vez em 1953, “O boi e o burro no caminho de Belém” é uma das mais emblemáticas peças de Maria Clara Machado, referência da dramaturgia para crianças no Brasil e fundadora do Tablado.

A montagem foi gravada em novembro durante temporada presencial na Escola de Música da UFRJ, no Rio de Janeiro. O espetáculo poderá ser assistido em qualquer dia e horário durante a temporada, basta acessar o link.





Num estábulo muito simples, mas acolhedor, o Boi e o Burro, figuras presentes no tradicional presépio de Natal, narram a história da noite do nascimento de Jesus Cristo. Com olhar singelo, os dois tentam entender o mistério da Estrela de Belém, que veio parar em cima do seu estábulo, e a presença de reis, pastores e anjos, além de Maria e José.

“O boi e o burro no caminho de Belém” foi a primeira peça escrita pela mineira Maria Clara Machado. Radicada no Rio de Janeiro, ela é considerada pioneira do teatro infantil brasileiro.

Inicialmente pensado para o teatro de bonecos, o auto acabou sendo montado com atores. “Maria Clara Machado costumava chamá-lo de ‘farsa-mistério de Natal’. É uma história singela, poética e atemporal. Por isso agrada há tanto tempo crianças de todas as idades”, explica Cacá Mourthé, diretora do Tablado, que leva adiante o legado de Maria Clara.