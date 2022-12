Presépio do Pipiripau retoma funcionamento a partir desta quinta (15)

A retomada do funcionamento do Museu estava prevista para o último sábado, mas, devido aos efeitos dos cortes orçamentários sofridos pela universidade, a reabertura precisou ser adiada (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) O Presépio do Pipiripau, no Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da UFMG, voltará a receber visitas nesta quinta-feira (15/12). Desde o dia 28 de novembro, o espaço, localizado no Bairro Horto Florestal, na Região Leste de Belo Horizonte, estava fechado para manutenção.





O museu funcionará de quinta-feira a sábado (15, 16 e 17), das 9h às 16h, com permanência até às 17h. Na semana do Natal, o funcionamento será nos dias 22 e 23. Já na semana que antecede o Ano-Novo, abrirá nos dias 29 e 30 de dezembro.





O Presépio do Pipiripau terá sessões guiadas de hora em hora, a partir das 9h30 até 16h30, sendo disponibilizadas 32 senhas na portaria do Museu. As demais exposições, como o Jardim Sensorial e Arqueologia, estarão fechadas.





A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento. Os funcionários do MHNJB recomendam que os visitantes levem lanche e garrafinhas de água, já que a cantina não está em funcionamento.

A área verde do espaço, com jardins, trilhas e lagoa, estará aberto. O Viveiro de Mundas receberá o público mesmo nos dias em que o Museu estiver fechado para visita, de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 15h.