Temperaturas amenas e possibilidade de chuva marcam a quinta (15) em BH

Quinta-feira (15/12) em BH será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva fortes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil indica que esta quinta-feira (15) em Belo Horizonte será de céu nublado com pancadas de chuva fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima foi de 15°C e a máxima estimada é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 65% à tarde.

Até o momento, a Região Leste da capital foi a que mais acumulou chuva, com 281,8 mm, o que representa 83,2% do esperado para todo o mês de dezembro.

Veja o acumulado de chuva em dezembro*

Barreiro 156,5 (46,2%)

Centro Sul 270,2 (79,8%)

Leste 281,8 (83,2%)

Nordeste 208,2 (61,5)

Noroeste 227 (67%)

Norte 194 (57,4%)

Oeste 253,8 (74,8%)

Pampulha 238,6 (70,4%)

Venda Nova 217,4 (64,1%)

Válido até 7h30 do dia 15/12*

Previsão em Minas

No estado, o céu fica nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas nas regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais áreas de Minas, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva.

Diamantina foi a cidade mineira que registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas, com 65.4 mm.