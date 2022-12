Todas as regiões de BH estão sob risco geológico até quinta (15/12)

Todas as regiões, com exceção do Barreiro, estão sob alerta de forte risco geológico (foto: Defesa Civil/Reprodução)

A Defesa Civil de Belo Horizonte colocou todas as regiões de Belo Horizonte sob alerta de risco geológico até quinta-feira (15/12). Com exceção do Barreiro - a região está sob risco moderado, com acúmulo de chuva igual ou maior de 50 mm em 48h - todas as regiões estão sob alerta forte, devido ao acúmulo superior à 70 mm nas últimas 72 horas.

Barreiro 156,5 (46,2%)

Centro Sul 270,2 (79,7%)

Leste 281,8 (83,%)

Nordeste 208,2 (61,4)

Noroeste 227 (66,9%)

Norte 194 (57,2%)

Oeste 253,6 (74,8%)

Pampulha 238 (70,2%)

Venda Nova 216,6 (63,9%)

De acordo com a última atualização, sobre o acúmulo de chuvas até às 6h de hoje (14/12), todas as regiões se aproximam da média climatológica para dezembro, que é de 339,1 mm.

O risco geológico para todas as regiões foi emitido pela Defesa Civil devido ao fato do grande volume de chuvas que atingiu BH de forma constante nos últimas dias, provocando alagamentos e inundações em várias vias, o que acaba comprometendo as estruturas.

Leia mais: Defesa Civil emite alerta de risco de transbordamento em córregos de BH



“Em virtude do volume de chuva dos últimos dias e possibilidade de novas chuvas para as próximas 120 horas, existe a possibilidade de risco geológico até quinta-feira”, informou a Defesa Civil.

Como identificar o risco geológico?

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estofados.

Estalos.

Recomendações:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Alertas pelo telefone

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.