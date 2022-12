Defesa Civil emite alerta de risco de transbordamento em córregos de BH

Segundo o órgão, as chuvas passaram de 5 mm a cada 5 minutos nas regiões Oeste, Noroeste, Pampulha e Nordeste, o que é considerado "extremamente forte".

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta terça-feira (13/12), um alerta de risco de transbordamento nos córregos Cachoeirinha, Renascença, Ferrugem, da Avenida Sanitária, da Avenida Cristiano Machado e do Ribeirão Arrudas. A recomendação é não entrar ou trafegar em áreas sujeitas a alagamento.

Entre as vias não recomendadas para o tráfego estão as avenidas Cachoeirinha, Artur Guimarães, Bernardo Vasconcelos, Tereza Cristina, Palestina, do Canal e Sideral.