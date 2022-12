Chuva da madrugada chega a 82 mm em Venda Nova e fecha avenida

Em quatro horas, choveu 82 mm na Região de Venda Nova (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu debaixo de chuva nesta terça-feira (13/12). Segundo a Defesa Civil, até às 4h da manhã, choveu na Região de Venda Nova 82 mm. Na Região Leste, o acumulado de chuva chegou aos 43,6 mm e, na Pampulha, 41,6 mm.

A Avenida Vilarinho e Avenida Álvaro Camargos foram interditadas por cerca de 30 minutos durante a madrugada devido ao alto risco de transbordamento.

Veja o acumulado de chuva nas últimas 12 horas

Barreiro 23, 2 (6, 8%)

Centro Sul 39, 8 (11, 7%)

Leste 43, 6 (12, 9%)

Nordeste 32, 8 (9, 7%)

Noroeste 36, 4 (10, 7%)

Norte 35, 6 (10, 5%)

Oeste 22, 4 (6, 6%)

Pampulha 41, 6 (12, 3%)

Venda Nova 82, 0 (24, 2%)

Apenas nos 10 primeiros dias do mês, a capital mineira registrou mais da metáde do acumulado de chuva esperado para todo dezembro. A Região Leste foi a mais atingida, com 254,2 mm, que equivale a 75% da média climatológica do mês.

Acumulado de chuva em dezembro*

Barreiro 134, 2 (39, 6%)

Centro Sul 230, 0 (67, 8%)

Leste 263, 4 (77, 7%)

Nordeste 179, 6 (53, 0%)

Noroeste 195, 0 (57, 5%)

Norte 156, 0 (46, 0%)

Oeste 203, 0 (59, 9%)

Pampulha 206, 6 (60, 9%)

Venda Nova 199, 2 (58, 7%)

Válido até até 6h30 do dia hoje*

Média Climatológica de Dezembro: 339,1 mm