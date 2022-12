Chuvas na Grande BH: bombeiros atendem a 74 ocorrências em 24 horas

Temporada de Chuvas em Minas Gerais já deixou cinco pessoas mortas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A chuva forte que caiu sobre Belo Horizonte e região metropolitana no último domingo (11/12), ocasionou 74 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). O balanço foi divulgado pela corporação na manhã desta segunda-feira (12/12). A chuva forte que caiu sobre Belo Horizonte e região metropolitana no último domingo (11/12), ocasionou 74 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). O balanço foi divulgado pela corporação na manhã desta segunda-feira (12/12).









Na cidade, segundo a prefeitura de Sabará, choveu um volume de 87 mm em uma hora . O Abrigo Irmã Tereza de Jesus foi invadido pela água e a Rua Padre Nico, no Bairro Córrego da Ilha, amanheceu tomada pela lama.





Os bombeiros também atenderam sete chamadas de desabamento, sendo quatro em Sabará, e tiveram uma solicitação de apoio a outro órgão estadual.

Mortes pelas chuvas em Minas

A Defesa Civil de Minas Gerais registrou cinco mortes no estado desde que os temporais começaram, em outubro. O quinto caso ocorreu em Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha, nesse sábado (10/12), quando um senhor de 69 anos teve a casa dele invadida pela água e morreu afogado.





Na Grande BH, duas pessoas morreram no temporal de quarta-feira (7/12). Em Santa Luzia, um homem de 65 anos morreu quando parte da residência em que morava desabou. Em Vespasiano, uma adolescente perdeu a vida quando o carro em que estava foi levado pela força da água.





As cidades de Piraúba, na Zona da Mata; e Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, também registraram mortes. O número de municípios em situação de Emergência já chega a 80.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen