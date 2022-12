Semana começa em BH com alta probabilidade de tempestade

A segunda-feira (12/12) será de céu nublado com pancadas de chuva em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A segunda-feira (12/12) começa com alta probabilidade de tempestade em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, com raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima foi de 19°C e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

Em 10 dias, Belo Horizonte registrou mais da metade da chuva prevista para todo o mês de dezembro. Balanço da Defesa Civil municipal indica que, do dia 1º até esse sábado (10/12), choveu 177,6 milímetros (mm), o que representa 52,4% do volume previsto para este mês.

Acumulado de chuva em dezembro*

Barreiro: 119,4 (35,2%)

Centro Sul: 186,2 (54,9%)

Leste: 219,8(64,8%)

Nordeste: 152,6 (45%)

Noroeste: 166,8 (49,2%)

Norte: 120,4 (35,5%)

Oeste: 180,6 (53,3%)

Pampulha: 168,6 (49,7%)

Venda Nova: 144,2 (42,5%)

Média Climatológica DEZEMBRO 339,1 mm



* até 6h do dia 12

Em Minas

A semana começa com céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte, Noroeste, Central Mineira, Oeste, Sul, Sudoeste e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi o município com maior acúmulo de chuva nas últimas 24h, com 69 mm.