Árvore caiu na Rua Joaquim Pereira, no Bairro Santa Branca (foto: Rafael Arruda)

As regiões Oeste e Noroeste registram o maior volume de chuva em dezembro em Belo Horizonte, com 52,4% e 48,4% do esperado pra o período, respectivamente. No entando, no temporal de ontem (10/12), o maior volume foi na região Centro-Sul, com 66,2 milímitros; seguida da Pampulha, com 58,8 mm; e Barreiro, 45,8 mm.