O domingo deverá ser nublado, com possibilidde de chuva principalmente à tarde, em Belo Horizonte neste domingo (11/12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de pancada de chuva isolada ao longo de todo dia, podendo ocorrer com mais intensidade à tarde.

Neste domingo, a temperatura cai um pouco em relação ao sábado, a máxima baixa de 30°C para 28°C. A mínima também cai, de 18°C para 17°C. Com a chuva de ontem à noite, a umidade relativa do ar aumentou e está em 50% nesta manhã.

Risco geológico

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico devido ao acumulado da chuva: forte na Região Centro-Sul, onde choveu mais de 70 milímitros nas últimas 72 horas; moderado para as regiões Pampulha e Noroeste, com acumulado de 50 milímitros em 48 horas. As demais regiões estão sem alerta.

Cuidados no período chuvoso

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos.

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte