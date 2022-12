Defesa Civil emite alerta de risco geológico para três regiões de BH

Com pouco mais de uma hora de duração, tempestade assustou os moradores da capital (foto: Bernardo Estillac /EM/DA. Press)

Três regiões de Belo Horizonte - Centro-Sul, Pampulha e Noroeste - estão sob alerta de risco geológico até quinta-feira (15/12) por causa das fortes chuvas nas últimas horas. As demais partes da cidade não possuem, até o momento, aviso da Defesa Civil.



Os principais indícios são trincas nas paredes, poças de água no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estofados e estalos.