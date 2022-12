Minas tem mais de 5 mil pessoas desalojadas e desabrigadas pela chuva

Número de cidades em situação de emergência pelo período chuvoso aumentou nos últimos sete dias (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Mais de cinco mil pessoas tiveram que sair de suas casas em decorrência das chuvas, em Minas Gerais. Em uma semana, o número de desalojados no estado subiu 16% - de 3.598, no dia 3 de dezembro, para 4.182, neste sábado (10/12).Além disso, de acordo com o boletim diário da Defesa Civil de Minas, outras 1.094 pessoas precisaram ser direcionadas a abrigos públicos temporários em função de danos ou ameaças das chuvas às suas casas.O número de cidades em situação de emergência em decorrência do período chuvoso também aumentou nos últimos sete dias. Conforme o levantamento do Governo de Minas, 80 cidades estão em alerta pela Defesa Civil.Este ano, quatro pessoas morreram vítimas das chuvas no estado. Os óbitos aconteceram em Santa Luzia e Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Piraúba, na Zona da Mata; e Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce.