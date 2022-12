BH tem noite de chuva neste sábado (10/12); veja a situação de cada região

Até as 20h30 deste sábado (10/12) chovia em todas as regiões de Belo Horizonte (foto: Bernardo Estillac/EM/DA.Press)

Emissão de alertas

Ventos fortes, muita água e até queda de energia. Voltou a chover forte em Belo Horizonte na noite deste sábado (10/12). Conforme a Defesa Civil, a capital mineira já estava em alerta de possibilidade de pancadas de chuva. O aviso é válido até a manhã deste domingo.Segundo o órgão, até as 20h30 chovia nas nove regiões da cidade - Barreiro, Centro-Sul, Oeste, Leste, Noroeste, Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova. A recomendação é que os moradores redobrem a atenção em áreas de inundação.Motoristas e pedestres devem evitar esses locais. Também não se deve atravessar ruas alagadas e nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, ameaça de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.