Obras em BH minimizaram impactos da chuva, afirma prefeito Fuad Noman

Reunião do prefeito com secretários e vereadores foi no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) (foto: PBH/DIVULGAÇÃO)

Após a forte chuva da noite de quarta-feira (7), que gerou caos, inundações e prejuízos na capital, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, reuniu-se na manhã desta quinta-feira (8) com secretários e vereadores para avaliar as ações tomadas durante a tempestade.Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a conclusão é que as obras executadas pelo poder público municipal – nas bacias do Arrudas e Vilarinho e nas encostas da cidade e mesmo aquelas que ainda estão em andamento – “foram capazes de minimizar os impactos do grande volume de chuva que, em algumas regiões, superou os 100 mm em cerca de 2 horas”.De acordo com Fuad, os esforços para evitar os efeitos das chuvas serão mantidos e todas as intervenções já realizadas foram fundamentais para minimizar os riscos. “As obras que estão sendo feitas pela PBH são relevantes e importantes. Algumas delas são complexas e mais caras, mas temos o dinheiro e em um ou dois anos teremos os resultados para mostrar que, de fato, Belo Horizonte está preparada para as chuvas.”



Presente na reunião no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, coronel Waldir Figueiredo, destacou os investimentos já feitos pela PBH, que, em conjunto ao trabalho de monitoramento, possibilitaram que a cidade respondesse bem ao severo volume de água. "Felizmente nós não tivemos nenhuma vítima e nenhum acidente grave. A cidade conseguiu suportar muito bem”.



O grupo de trabalho, responsável por monitorar a capital, segue em plantão permanente, com a capacidade máxima de atuação. “A nossa batalha é sem fim. Mas Belo Horizonte é uma cidade referência nos trabalhos de defesa civil. A cidade tem sete práticas reconhecidas pela ONU”, afirmou o coronel Waldir.





Chuva dessa quarta-feira (7/12) provocou estragos em Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

VOLUME

ALERTAS

Em apenas três horas, Belo Horizonte registrou significativos volumes de água na quarta-feira (7). Na regional Oeste, choveu 30,2% do que era esperado para todo o mês de dezembro. A regional Pampulha contabilizou 25,4%, enquanto em Venda Nova caiu 24,7% de toda a chuva prevista para dezembro.A Defesa Civil municipal recebeu 95 solicitações de atendimento, via 199, entre as 17h de quarta-feira e 12h desta quinta-feira (8). Grande parte dos chamados foi relacionada a vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Norte e Oeste.A PBH informa que já iniciou as vistorias das áreas afetadas por alagamentos e ao serviço de limpeza das bocas de lobo e dispositivos de drenagem artificial (sarjetas) em conjunto com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Os trabalhadores também atuam no recolhimento de galhos e desobstrução de redes de drenagem. A expectativa é que toda a ação seja concluída ainda nesta quinta-feira (8).Segundo a PBH, além de um conjunto de obras para prevenção de enchentes, são desenvolvidas ações permanentes para proteção da população contra os riscos naturais durante todo o ano. “O esforço envolve todos os órgãos da administração municipal, cada um com sua vocação, o que vai desde a manutenção de bacias de detenção, limpeza de bocas de lobo e vias, galerias, fundos de vale dos córregos e contenção de encostas além do trabalho preventivo de alerta e conscientização dos moradores das áreas de inundação da cidade.”Entre os serviços há um sistema de monitoramento hidrológico capaz de subsidiar as ações de alerta e enfrentamento do risco de inundações, bem como acionar planos de bloqueio de vias durante as chuvas de maior intensidade. Já os serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo são de natureza contínua e realizados rotineiramente nas nove regionais da capital. O trabalho é essencial para manter a capacidade da drenagem da cidade e mitigar os impactos das chuvas.A Subsecretaria de Zeladoria Urbana realiza diariamente serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo, como a remoção de lixo descartado irregularmente e de resíduos que escoam para a rede de microdrenagem. São aproximadamente 65 mil bocas de lobo espalhadas pelas nove regionais.Em 2022, até o mês de outubro, foram realizadas 98,7 mil limpezas de bocas de lobo, remoção de 1,8 mil toneladas de resíduos, desobstruídos cerca de 44,8 quilômetros de rede e 1,4 mil grelhas trocadas. É estimado um investimento de R$ 4,2 milhões nesses serviços. A Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB) esclarece que a limpeza é feita a cada 15 dias, em média, nos pontos mapeados como críticos, e imediatamente nos pontos de alagamento, após as ocorrências de chuva.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.