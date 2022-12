Depois de temporal, dia é de limpeza e avaliação de prejuízos em Venda Nova

Dia é de limpeza na Avenida Vilarinho, depois dos estragos com a chuva (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A manhã desta quinta-feira (8/12) é de limpeza na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, na Região Norte de Belo Horizonte, onde moradores e comerciantes avaliam os prejuízos causados pela forte chuva dessa quarta-feira (7/12). caos que se espalhou pela cidade também foi o cenário das últimas horas em Venda Nova, onde, em apenas oito dias de dezembro, choveu 109 mm, o que representa 32% do previsto para o mês na região. Entre as 17h e 20h de ontem, o índice de chuvas ficou em 83,6 mm.

O comerciante João Pereira de Souza vê o problema se repetir ano após ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

João Pereira de Souza é dono de uma loja de manutenção de peças de construção civil na avenida. No estabelecimento, a água subiu 1,2 metros. Agora, o comerciante conta perdas que chegam a R$ 5 mil, entre máquinas de lavar, maquitas, lixadeiras e muitos outros tipos de equipamentos danificados.A loja funciona em Venda Nova há sete anos e João diz que está acostumado com os transtornos. "Não é a primeira vez, todo ano acontece isso, mas parece que a chuva agora foi mais intensa", relata, se mostrando cansado diante da situação. "Todo ano não dá. Do jeito que está, não dá para continuar. Agora é a limpeza e contar o prejuízo", lamenta.