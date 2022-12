Pampulha registra o segundo maior volume de chuvas no país

Chuva na UFMG nesta quarta-feira (foto: Yan Alvarenga/Divulgação )

%u2614#Chuva: Confira os maiores volumes registrados em 24h, até às 8h de hoje (8), pelo #INMET:



%uD83C%uDF27%uFE0FÁgua Clara (MS): 89,6 mm

%uD83C%uDF27%uFE0FBelo Horizonte/Pampulha (MG): 88,8 mm

%uD83C%uDF27%uFE0FDuque de Caxias/Xerém (RJ): 88,8 mm

%uD83C%uDF27%uFE0FBarbacena (MG): 52,0 mm

%uD83C%uDF27%uFE0FEcoporanga (ES): 43,6 mm

%uD83C%uDF27%uFE0FAimorés (MG): 42,4 mm %u2014 INMET (@inmet_) December 8, 2022

A Pampulha, em Belo Horizonte, é a segunda região do país em que mais choveu nas últimas 24 horas. É o que registra o balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgado nesta quinta-feira (8/12).Empatada com o distrito de Xerém, no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, com 88,8 mm de chuva apurados, a Pampulha só é superada pela cidade de Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, onde o total do acumulado de chuva foi 89,6 mm.Na lista dos seis locais listados pelo Inmet onde mais choveu nessa quarta-feira estão Barbacena, no Campo das Vertentes (52 mm), Ecoporanga, no Espírito Santo (43,6 mm) e Aimorés, município mineiro do Vale do Rio Doce (42,4 mm). temporal dessa quarta-feira causou estragos em BH e arredores. Na região da Pampulha, foram 85 mm durante toda a chuva, sendo registrados 65 mm apenas em uma hora. Em quatro horas de chuva em toda a cidade, choveu entre 30% a 40% do esperado para dezembro.Com tantos problemas, a Defesa Civil de Belo Horizonte atendeu 62 chamados por causa das chuvas entre as 17h dessa quarta-feira e as 6h30 de hoje. Grande parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Norte e Oeste da cidade.No telefone 199, para casos de alagamento, foram cinco chamados, dois para desabamento parcial de moradia, 11 para desabamento de muro, sete para deslizamento de encosta, quatro para enchentes ou inundações, três para erosões, quatro para infiltrações, dois para quedas, tombamentos e/ou rolamentos de matações e/ou rochas, dois para trincas, um para trincas e rachaduras em muro, cinco para risco de danificação ou destruição de habitações, seis para risco de desabamento, quatro para risco de deslizamento de encosta, quatro para risco ou ameaça de alagamentos e dois para risco ou ameaça de deslizamentos.