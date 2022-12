'Ele foi um guerreiro', diz mãe de menino arrastado por enxurrada em BH

Criança foi arrastada por uma correnteza na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, nas proximidades da Vila Suzana (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Está em casa e passa bem Davi Damião Monteiro, de 9 anos, que foi arrastado pela correnteza durante o temporal dessa quarta-feira (7/12), na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte . O susto foi enorme. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o garoto é levado pelas águas. Uma história que poderia ser trágica teve um final feliz. Quem conta é o avô do menino, Ivanir Caetano Monteiro, de 59.Ivanir mora com a mulher e uma das filhas, Lorena, no Planalto. Davi e sua irmã, Laura, de 4, são filhos de Isabela, irmã de Lorena. As crianças costumam passar os dias na casa dos avós, enquanto os pais trabalham. Nessa quarta-feira, como de costume, Ivanir saiu para buscar a esposa no trabalho, e Lorena veio atrás levando os sobrinhos, em outro carro."Quando cheguei na Cristiano Machado, a chuva estava muito forte. Parei perto de uma concessionária, quando a água começou a entrar no meu carro, e ele apagou. Lorena estava com Davi e Laura logo atrás, mas eu não sabia. Comecei a ligar para algumas pessoas para avisar o que estava acontecendo. No momento que a água baixou, a Isabela, mãe dos dois, ligou falando que o Davi tinha sido levado pela água. Fiquei desesperado e sai gritando por eles", relata Ivanir. Só depois ele foi informado pelo Corpo de Bombeiros que o menino havia sido encontrado.Nessa hora, vários carros já haviam batido uns com os outros, e o cenário era de caos na avenida. Quando um veículo colidiu com o de Lorena, ela foi jogada no chão e acabou se machucando. Conseguiu se salvar segurando em um poste. Laura continuou dentro do carro, e foi resgatada por pessoas que estavam por perto, quando Lorena viu Davi passando por ela, arrastado pela enxurrada.Cerca de 400 metros à frente, o menino acabou sendo retirado da água por um homem e uma mulher, perto de um sacolão e, finalmente, tudo acabou bem.Davi não foi levado de imediato ao hospital, já que estava muito assustado e não muito ferido. A mãe, Isabela, preferiu ir com o garoto para a casa, em Vespasiano, na Grande BH, e ele reclama apenas de dores no pé. Mas está bastante abalado, como conta Isabela."Ele foi um guerreiro, muito forte mesmo, por ter conseguido ficar bem depois de toda essa situação. Manteve o tempo todo a respiração e gritou por socorro. Agora é só gratidão. Pelo tanto que a água o levou, ele teve só arranhões", relata.A mãe deve ir com o menino a uma unidade de saúde para exames mais precisos, que possam indicar algum outro problema. "Deus nos deu o livramento. Apesar das perdas materiais, estamos bem, e o que importa é a vida", diz Ivanir, aliviado.