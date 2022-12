Vídeo: criança é arrastada por correnteza na Avenida Cristiano Machado

Criança foi arrastada por uma correnteza na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, nas proximidades da Vila Suzana (foto: Redes sociais/Reprodução)

Uma criança foi arrastada por uma correnteza na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, nas proximidades da Vila Suzana, durante as fortes chuvas que atingiram a capital mineira nesta quarta-feira (7/12).O vídeo que circula nas redes sociais mostra, inicialmente, um carro com lataria danificada sendo empurrado pela correnteza. Uma mulher no meio da via segura em um poste para evitar que seja derrubada pela força da água.Posteriormente, um menino é visto nas imagens sendo arrastado pela correnteza. Ele levanta os braços e tenta pedir ajuda. Em seguida, já não é mais possível ver onde a criança está.A reportagem doentrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber se os militares foram acionados para atender a ocorrência. “Ainda não temos informações de atuação do CBMMG para esse resgate”, informou a corporação.