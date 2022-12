Chuvas em BH: Bombeiros atendem chamados de inundações e desmoronamentos

O Corpo de Bombeiros registrou 55 ocorrências durante duas horas do temporal que atingiu Belo Horizonte no início da noite desta quarta-feira (07/12). Entre os principais chamados estão o atendimento de pessoas presas em enxurradas e inundações e desmoronamentos.

Entre 18h e 20h, os registros dispararam e, segundo os bombeiros, os militares estão completamente empenhados no atendimento aos atingidos. Circulam nas redes sociais, vídeos da Avenida Cristiano Machado com uma grande enxurrada. Nas imagens, é possível ver diversos carros ilhados, com pessoas presas.