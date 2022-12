Chuva intensa causa alagamentos e desmoronamento em Pouso Alegre

Nível dos rios em Pouso Alegre está aumentando (foto: Redes Sociais)

Ruas ficaram alagadas no bairro Faisqueira (foto: Redes Sociais)

Desmoronamento

Moradores foram retirados de apartamentos que estavam em risco (foto: Terra do Mandu)

Congestionamento

Avenida Tuany Toledo ficou travada por mais de 8 horas nesta terça-feira (foto: Iago Almeida)

Nível dos rios aumenta

Rio Mandu visto do fundo do bairro São João, em Pouso Alegre (foto: Joel Batista)

Furto de cabeamento das bombas

Prefeito Coronel Dimas Fonseca visitou local onde ficavam as bombas de sucção furtadas em Pouso Alegre (foto: PMPA)

A chuva intensa que caiu em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, causou alagamentos e transtornos nesta terça-feira (6/12). Ruas ficaram tomadas pelas águas e moradores estão preocupados, pois a previsão indica mais tempestades durante a semana.A prefeitura confirmou que o volume de chuvas foi maior no bairro Faisqueira, chegando a 103 milímetros. O bairro Santo Antônio aparece em seguida, com 101 mm, e o morro do Cristo em terceiro, com 96 mm.O ribeirão transbordou na entrada do bairro Faisqueira, o que dificultou o acesso dos moradores ao bairro, além do Pão de Açúcar, Monte Azul e Bela Itália. A água cobriu metade de veículos e chegou na entrada de casas e comércios.A chuva forte também atingiu a zona rural da cidade. No bairro das Cabritas, na região dos Afonsos, um morador enviou imagens de sua propriedade tomada pela água. O nível está subindo, o que tem gerado medo e preocupação no local.O homem disse que uma enchente causou prejuízos no começo de janeiro deste ano. Por isso, ele está preocupado que mais uma vez a chuva deixe estragos em seu sítio. “Eu vou acabar perdendo minha casa”.Um barranco deslizou e derrubou o muro do condomínio Portal Bandeirantes, no bairro Santo Expedito. Alguns moradores saíram apenas com a roupa do corpo na madrugada desta terça-feira (6/12).Em razão do risco de desabamentos, o condomínio foi parcialmente evacuado na manhã, com cerca de 40 pessoas sendo retiradas às pressas. Segundo os bombeiros, o barranco fica na área interna do condomínio e, ao deslizar, levou à queda do muro.Um guindaste com capacidade para içar até 80 toneladas foi utilizado para retirar uma caixa d'água de 100 mil litros, pertencente à Copasa, que corria o risco de cair sobre um bloco do condomínio.Os técnicos decidiram retirar o reservatório do local. A operação levou o dia inteiro, já que outros serviços, como desligamento da rede elétrica, precisavam ser feitos no entorno. Após a remoção da caixa d'água, os moradores puderam retornar a seus apartamentos.Motoristas e pedestres encontraram dificuldades em transitar pela Rua Antônio Scodeler, no bairro Faisqueira, onde alguns trechos ficaram tomados pela água. Outras ruas do bairro também encheram.Por causa da situação do Faisqueira, houve congestionamento no bairro. A Avenida Prefeito Tuany Toledo e as alças de acesso à BR-459 ficaram travadas: enquanto lguns motoristas davam meia volta, motociclistas atravessavam por onde dava. O tráfego ficou complicado por mais de 8 horas no local.Em nova nota divulgada na manhã desta quarta-feira (7/12), a prefeitura de Pouso Alegre informou que o rio Sapucaí-Mirim está com 2,70 metros acima do nível normal. No Mandu, são 3,5 metros acima do normal.A prefeitura ainda informou que um abrigo está com a logística de prontidão caso alguma família precise deixar sua casa. A nota foi encerrada afirmando que a limpeza continua em vários cantos da cidade. Em caso de algum problema, a Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 3449-0199 ou 3449-4099.Criminosos furtaram cabos em todas as bombas de sucção instaladas na cidade que ajudam no escoamento das águas nos diques. Funcionários da Secretaria de Obras detectaram a ausência dos materiais nesta terça-feira, quando foram ligar as bombas.Em nota, a administração afirmou que solucionou o caso rapidamente e que a bomba da diquinha foi a primeira a voltar a funcionar. As demais devem ser normalizadas até a noite desta quarta-feira (7/12).Após o furto, a prefeitura enviou guardas aos locais onde ficam as bombas para que não haja mais casos como este neste período chuvoso.