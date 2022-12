Chuva alaga ruas, arrasta carros e para trânsito em BH

Três avenidas em Belo Horizonte foram totalmente interditadas em decorrência das chuvas que atingem a capital mineira nesta quarta-feira (7/12). Reportagem do Estado de Minas também flagrou alagamento na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).









As avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos, em Venda Nova, também têm alto risco de transbordamento no decorrer desta hora. O mesmo acontece no córrego Cachoeirinha, na Bernardo Vasconcelos, região Nordeste.

Alagamento flagrado pelo EM na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (foto: Maicon Costa)



Por volta das 18h30, conforme a Defesa Civil, o Córrego dos Pintos, na Francisco Sá, região Oeste, também tinha alto risco de transbordamento, mas o alerta foi retirado em poucos minutos.





O mesmo aconteceu na Avenida Tereza Cristina, no Barreiro. Os níveis dos córregos Ferrugem e Arrudas preocupam a Defesa Civil. O córrego Ressaca, na Professor Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, também teve ameaça de transbordar.