Carros são arrastados e danificados durante forte chuva em Belo Horizonte

Ver galeria . 11 Fotos Carros foram arrastados e ficaram danificados durante temporal que caiu sobre Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (7/12) (foto: Marcos Vieira/EM D.A Press )

Mulher sobe em carro durante alagamento na avenida Cristiano Machado (foto: BHTrans/Reprodução)

Acumulado de chuvas nas últimas três horas em BH (em milímetros)

Carro ficou destruído em função do temporal que caiu sobre BH (foto: Marcos Vieira/EM D.A Press)

A chuva em Belo Horizonte causou diversos pontos de alagamento na noite desta quarta-feira (7/12). Com isso, muitos motoristas ficaram presos nas vias e tiveram os carros arrastados pela enxurrada.A reportagem doesteve na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Palmares, e registrou imagens de veículos com muitas avarias na lataria (frontal, lateral e traseira), nas rodas e no chassi.Ainda na Cristiano Machado, uma mulher subiu em cima de um veículo para se proteger durante a tempestade, conforme mostram imagens das câmeras da BHTrans.Outra avenida caótica foi a Bernardo Vasconcelos (elo entre a Cristiano Machado e a Antônio Carlos), onde automóveis quase foram ‘engolidos’ pela água.A estação de metrô Santa Inês, na Região Leste de BH, também ficou inundada.Barreiro: 44,8 mm (13,2%)Centro Sul: 73,4 mm (21,6%)Leste: 75,2 mm (22,2%)Nordeste: 84,6 mm (24,9%)Noroeste: 63,2 mm (18,6%)Norte: 70 mm (20,6%)Oeste: 102,4 mm (30,2%)Pampulha: 86 mm (25,4%)Venda Nova: 83,6 mm (24,7%)