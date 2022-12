Chuvas: todas regiões de BH estão com risco de deslizamentos

Chuvas que atingiram BH nessa quarta-feira (7/12) deixaram um rastro de destruição na cidade (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press)

Oito regionais de Belo Horizonte estão, até sábado (10), sob alerta de forte risco geológico por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas. Apenas o Barreiro não recebeu o alerta vermelho, mas as atenções também estão voltadas para lá, já que o risco de deslizamentos é moderado (alerta amarelo).





De meia-noite até as 7h desta quinta-feira (8/12), choveu em vários bairros da capital mineira. De acordo com a Defesa Civil municipal, só na região Noroeste choveu 13 milímetros (mm) no período.





Em seguida, os maiores volumes foram em Venda Nova (6,8 mm), Leste (4,6 mm), Centro-Sul (4 mm), Pampulha (3,8 mm), Barreiro (3,3 mm), Oeste (2,2) e Norte (0,6 mm). Não houve precipitações na região Nordeste de BH.









São eles: trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.