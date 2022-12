Depois de temporal, BH deve ter pancadas isoladas nesta quinta (8/12)

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Depois do temporal que atingiu Belo Horizonte e arredores nesta quarta-feira (7/12), causando estragos por toda a região, a quinta-feira (8/12) na capital e Grande BH não deve ter chuvas intensas, apenas pancadas isoladas, segundo o meteorologista do Clima Tempo, Ruibran dos Reis. Ele explica que a chuva foi resultado de uma frente fria que atuava nessas áreas e que agora já se deslocou para o Norte e Nordeste de Minas Gerais.Em quatro horas, choveu entre 30% a 40% do esperado para o mês de dezembro em BH, segundo o meteorologista. Na região da Pampulha, a chuva chegou a 85 mm. Em Vespasiano, a quantidade foi ainda mais significativa: 92 mm.O risco de temporais em Minas nesta quinta-feira está concentrado nas regiões Sul, Triângulo, Central, Zona da Mata e Oeste. Cidades como Montes Claros, Janaúba, Porteirinha, Salinas, Rubim, Almenara e Teófilo Otoni devem ter chuvas volumosas, com índices entre 50 mm e 60 mm.Os estragos que geralmente vêm junto com essas ocorrências climáticas, como explica Ruibran, são resultados dos processos de urbanização, muitas vezes sem o planejamento adequado. "Sempre quando há chuvas fortes, vêm os problemas com inundações. O escoamento superficial acontece rapidamente. Como exemplo, podemos citar a Pampulha. Uma hora de chuva forte é suficiente para alagar o aeroporto", diz.Os termômetros marcaram, em média, mínima de 18,5ºC na madrugada em Belo Horizonte, e devem chegar à máxima entre 27ºC e 28ºC na tarde dessa quinta-feira.Na Estação Cercadinho, durante a noite, a temperatura mínima registrada foi de 17,2ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã é de céu com muitas nuvens, e continua nublado à tarde e à noite, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e ventos fracos a moderados durante todo dia.