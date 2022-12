Bombeiros localizam corpo de adolescente arrastada pela água em Vespasiano

Homens do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da adolescente na manhã desta quinta-feira (8/12) (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação) O corpo de uma adolescente de 17 anos, que estava em um carro durante a forte chuva que atingiu Vespasiano, na Grande BH, na noite dessa quarta-feira (7/12), foi encontrado no início da manhã desta quinta (8). O veículo foi arrastado pelas águas quando passava sobre uma ponte no Bairro Angicos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista conseguiu sair do automóvel e se segurar em um bambuzal. A passageira, no entanto, não.









Balanço do Corpo de Bombeiros indica que, das 18h até as 22h, foram ao menos 73 chamadas para atendimento de ocorrências de resgate de pessoas ilhadas, salvamento de vítimas em áreas de alagamentos e desabamento e colapso de estruturas residenciais. Também houve solicitações para corte de árvores: 14 no mesmo período.





Em BH, a Defesa Civil municipal atendeu ao menos 62 chamados das 17h de ontem até as 6h30 de hoje.