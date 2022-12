Bombeiros buscam por desaparecido nas águas do Rio Tejuco

Água turva e profundidade de 7 metros são obstáculos para bombeiros (foto: CBMMG)

Pelo segundo dia, o Corpo de Bombeiros faz buscas por um morador de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, de 57 anos, que desapareceu nas águas do Rio Tejuco, na manhã desse sábado (10/12).

Segundo testemunhas, dois amigos passaram a noite de sexta para sábado bebendo, num rancho às margens do Rio Tejuco. Pela manhã, decidiram descer o rio, com um bote improvisado, feito com câmaras de ar de pneu.





Pouco depois, o bote virou. Um dos amigos nadou até a margem, gritando para o companheiro sair também. No entanto, o homem teria nadado em direção ao bote, para tentar salvá-lo, mas começou a se afogar.





O sobrevivente ligou para a Polícia Militar, que acionou o Corpo de Bombeiros.

Segundo informações dos bombeiros, no local existe uma forte correnteza e a visibilidade da água é ruim, pois está muito turva, devido às últimas chuvas. A profundidade no local é de aproximadamente sete metros.