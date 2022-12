Chuva em BH provoca interdição de via, queda de energia e curto-circuito

Clientes de um restaurante em Contagem foram surpreendidos pelo volume da água que ultrapassou o meio-fio (foto: Redes Sociais / Reprodução )

Grande BH

Emissão de alertas

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana na noite deste sábado (10/12) deixou bairros sem energia, avenidas interditadas por risco de alagamento e a população preocupada com “o que poderia acontecer”.Com mais de uma hora de duração, a tempestade assustou os moradores da Grande BH. A Avenida Tereza Cristina, nas regiões Oeste e Barreiro, foi fechada de forma preventiva devido ao alto risco de transbordamentos do Córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas.Desde que começou, por volta das 20h, a chuva causou queda no fornecimento de energia em vários bairros de BH. De acordo com a Cemig, técnicos trabalham para solucionar o problema, mas ainda não há um balanço das ocorrências.Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou transformadores pegando fogo. Na imagem, é possível ver que ao menos dois equipamentos entrando em curto-circuito.Em Contagem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para quatro ocorrências relacionadas a alagamento de vias nos bairros Novo Riacho e Riacho das Pedras.Militares da corporação estiveram em pelo menos quatro pontos críticos das regiões, mas em todas os casos o nível da água já havia diminuído. A princípio, ninguém se feriu.Na Avenida Francisco Firmo de Matos, no bairro Eldorado, também em Contagem, clientes de um restaurante que estavam sentados em mesas na calçada foram surpreendidos pelo volume da água que ultrapassou o meio-fio.Em um vídeo é possível ver que a correnteza já estava cobrindo a roda dos carros estacionados na via.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, ameaça de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.