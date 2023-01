Advogada mineira desaparece após ir a Brasília para a posse de Lula

Advogada Emilia Viriato Paulino, 50 anos, desapareceu na madrugada de domingo (1º) para esta segunda-feira (2/1), em Brasília (foto: Divulgação)

A advogada Emilia Viriato Paulino, de 50 anos, está desaparecida desde a madrugada desta segunda-feira (2/1) após viajar em caravana a Brasília, capital federal, para acompanhar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Por volta das 22h30 de domingo (1/1), horário do retorno a Minas Gerais, Emilia e outros passageiros desceram do ônibus para procurar um homem que estava tendo dificuldades em chegar ao local marcado.Durante a chamada para saber se todos haviam entrado no ônibus, um passageiro afirmou que Emilia estava no banheiro, fazendo com que as pessoas só dessem falta dela na madrugada de segunda. Documentos, pertences e um celular da advogada ficaram no veículo.Segundo Sônia Viriato, irmã de Emília, o último contato da família com a advogada foi antes da viagem, no Centro de Belo Horizonte. A sobrinha da desaparecida, que também foi para o Distrito Federal, mas em outro ônibus, encontrou-se com a tia."Minha filha encontrou com ela na Praça da Estação. Ela estava alegre, tranquila, sem nenhuma queixa. Estava celebrando a ida", afirmou Sônia à reportagem doOs familiares também demonstraram preocupação pelo fato de Emilia ter sofrido recentemente um princípio de infarto e não estar com a saúde plena.Isabella Monteiro, uma das organizadoras da viagem, tentou contato com integrantes de outras caravanas que fariam o mesmo trajeto para saber se a advogada teria viajado em algum deles, mas ninguém tinha notícias sobre o paradeiro dela.Quem tiver informação sobre Emilia Viriato Paulino pode entrar em contato com Isabella, pelo número (31) 97528-1658, ou Sônia, pelo telefone (31) 99446-3305.