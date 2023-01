Lula: posse vira manchete nos principais jornais do mundo

Al Jazeera (Catar)

Um dos maiores jornais do Oriente Médio, o Al Jazeera destaca a posse de Lula como a manchete principal. No título, a publicação aponta que Lula chega ao poder em meio a um país dividido e com forte esquema de segurança.





The Sydney Morning Herald (Austrália)

O maior jornal da Oceania, o The Sydney morning Herald destaque que Lula chegou ao poder de forma apertada nas eleições e que os manifestantes bolsonaristas pressionaram contra a posse de Lula por dias.

The Guardian (Inglaterra)

The Guardian (foto: Reprodução)



Um dos maiores jornais britânicos, o The guardian também destacou a posse de Lula na manchete principal da home. A publicação indica o discurso de Lula, em especial o fato do novo presidente ter chamado o governo Bolsonaro de “devastador”.





Le monde (França)

Le Monde (foto: Reprodução)



“Lula é empossado como presidente do Brasil pela terceira vez”. A manchete do tradicional Le monde, um grande jornal francês, destaca a volta do presidente ao poder pela terceira vez. A publicação também resgatou um trecho do discurso de Lula que fala sobre a “reconstrução do país”.





Clarín (Argentina)





Leia também: Um dos maiores jornais argentinos, o Clarín não apostou na posse de Lula na manchete, mas escolheu um destaque de paralelos. Em um bloco de notícias mostra o discurso de Lula no Congresso, no outro mostra a nova rotina de Bolsonaro nos Estados Unidos.Leia também: Posse de Lula foi prestigiada por 73 delegações estrangeiras; veja detalhes.





The New York Times (EUA)

The New York Times, EUA (foto: Reprodução)



A posse do presidente Lula ocupou a manchete principal em um dos maiores e mais tradicionais jornais dos Estados Unidos: o The New York Times. A publicação apontou que enquanto Lula tomava posse, Bolsonaro estava na Flórida.





The Washington Post (EUA)

Outro importante jornal norte-americano, o The Washington Post também destacou a ausência de Bolsonaro na cerimônia de posse. Em uma matéria voltada para a história, a publicação levou em consideração a terceira posse de Lula na política brasileira.



