Bombeiros continuam à procura de idoso de 90 anos desaparecido em Minas

Buscas estão concentradas em mata próxima a Carmo do Cajuru (foto: CBMMG)

Ainda não foi encontrado o idoso de 90 anos que desapareceu no Povoado de Estiva, na zona rural de Carmo do Cajuru, no Centro-oeste de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros realizou neste sábado (19/11) o sexto dia de buscas.









Os bombeiros contam com a ajuda de um drone para tentar encontrar o senhor, porém até o momento não há qualquer pista sobre seu paradeiro.