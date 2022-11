Ossada achada em quintal de casa pode ser de antigo morador desaparecido

Ossada humana deve ser analisada em setor de antropologia de IML de BH (foto: Erasmo Cláudio/ Difusora 95/Divulgação ) Uma ossada humana, encontrada enterrada num quintal de residência de Abadia dos Dourados (Alto Paranaíba) na última sexta-feira (4/11), pode ser de um antigo morador do local, que desapareceu em 2021.









Conforme relato de outra testemunha à PM, naquele ano ele teria furtado uma bicicleta no centro de Abadia dos Dourados, sendo que desapareceu pouco tempo depois do suposto crime.





No boletim de ocorrência da PM, ainda consta que o desaparecido tinha passagens policiais por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo.





Ainda de acordo com o registro policial, os ossos foram encontrados pelo atual morador da residência, que é inquilino do imóvel, no momento que ele realizava limpeza do quintal. Ele contou aos militares que a ossada estava enterrada a uma profundidade de cerca de 15 cm. Juntamente dos ossos havia também restos de um material queimado, uma roupa feminina e um lençol.





Após os trabalhos da perícia técnica da PCMG, o material foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.





A reportagem questionou à PCMG se a ossada humana foi enviada e se está sendo analisada em Belo Horizonte, no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (setor de Antropologia Forense), bem como quais são as informações da investigação deste caso. Até a conclusão desta notícia, não obteve resposta.





Reportagem em atualização.