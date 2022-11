Influencer é preso suspeito por envolvimento em crime ocorrido em 2018

Influenciador é suspeito de homicídio ocorrido em 2018 (foto: Foto: Instagram/Reprodução) O influenciador digital Arnon do Grau, de 29 anos, foi preso nessa segunda-feira (7/11), em Belo Horizonte, pela Polícia Civil.Ele é suspeito de envolvimento em homicídio registrado na Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de BH, em 2018.





Segundo a Polícia Civil, o crime em 2018 foi motivado por guerra entre gangues e disputa de espaço para venda de drogas.



A vítima, um homem de 20 anos, morreu a tiros.





Outros dois suspeitos, de 39 e 37 anos, que já estavam no sistema prisional por outros crimes, são investigados por envolvimento no homicídio.





A PC ainda informou que há ocorrências registradas no nome do influenciador de disparos de arma em via pública e consumo de drogas.





Outras informações serão divulgadas no final da investigação.